Η επικοινωνία Ανδρουλάκη - Κακλαμάνη και η απάντηση Μητσοτάκη.

Παρά το γεγονός ότι αύριο στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση προδιαγράφεται μια από τις πιο σκληρές συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, στο παρασκήνιο καταγράφεται μια σπάνια στιγμή συνεννόησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, επικοινώνησε άμεσα με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε αντίρρηση σε ενδεχόμενη αναβολή της αυριανής συνεδρίασης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε άμεσα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός φέρεται να ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά και δεν θα μετατεθεί. Τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την πορεία της Υγείας του κ. Μυλωνάκης όπως επισημαίνουν κοινοβουλευτικές πηγές.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τις ίδιες πηγές ως ένδειξη θεσμικής ευαισθησίας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία.