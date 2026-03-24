Τι είπαν στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ανδρουλάκη-Γιατί ο ΓΑΠ κρατάει το κόμμα του.

Ενιαίο κόμμα θα γίνει το ΠΑΣΟΚ (τέλος το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) σύμφωνα με όσα αποφάσισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ερώτημα είναι αν ο Γιώργος Παπανδρέου θα βάλει τίτλους τέλος στο ΚΙΔΗΣΟ, που είναι από τα κόμματα που συμμετείχαν στο συνασπισμό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, την Ανανεωτική Αριστερά του Θ. Μαργαρίτη, το κόμμα Πόντα κοκ.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και το έμαθε τελευταίος! Μαργαρίτης και Πόντας είχαν ενημερωθεί νωρίτερα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα κλείσει το ΑΦΜ και συνεπώς δεν θα κλείσει το ΚΙΔΗΣΟ.

Το οποίο ΚΙΔΗΣΟ δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά ο Γιώργος και τα υπόλοιπα στελέχη του θα κατεβούν στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ ως ...ΠΑΣΟΚ και όχι ως ΚΙΔΗΣΟ!

ΥΓ: Ο ΓΑΠ, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό θα είναι υποψήφιος στην Αχαΐα.

Β.Σκ.