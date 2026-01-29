Η πρόταση που ετοίμασε το Ινστιτούτο του.

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παρουσίασης της «Ιθάκης», ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη – ένα καθαρό «καρφί» για το επιτελικό κράτος και τα ατελείωτα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων.

Μαθαίνουμε ότι το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, έχει προετοιμάσει μια πρόταση για μια «Νέα Διαύγεια», όπου θα δημοσιοποιούνται όλες οι δημόσιες δαπάνες. Στην πραγματικότητα θα πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα αποτελεί εξέλιξη της «Διαύγειας».

Μάλιστα, η παρουσίαση της θα γίνει σύντομα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα…

Α.Γ.