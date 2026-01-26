Η ομάδα που συσπειρώνεται γύρω του πανελλαδικά, θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Η απόφαση του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, φαίνεται ότι δεν έλυσε το ζήτημα με τη διαφορετική στρατηγική κατεύθυνση που έχουν η ηγεσία και η πλειοψηφία του κόμματος.

Δεν υπήρξε «καθαρή λύση», όπως ζήτησε ο Νίκος Μπίστης. Και όπως φαίνεται, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από αυτή την εξέλιξη, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την παραμονή του στην Πατησίων.

Η ομάδα που συσπειρώνεται γύρω του πανελλαδικά, θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Κρίνοντας, πάντως, από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία της των Συνέδρων που προέρχονται από την πλευρά Μπίστη, δεν προσήλθαν στο Συνέδριο, μας φαίνεται δύσκολο να επιλέξουν την παραμονή.

Α.Γ.