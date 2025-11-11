Σε αυτό θα είναι πιθανότατα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Όποιος μιλάει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ξέρει σε πόσο μεγάλη εκτίμηση έχει την Στεφάνια Μουρελάτου.

Άλλωστε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του Νίκου Ανδρουλάκη είναι «πάρε την Στεφάνια να συνεννοηθείς» όταν κάποιο στέλεχος ή συνομιλητής του του προτείνει το οτιδήποτε.

Η έμπειρη δημοσιογράφος είναι στο πλευρό του κ. Ανδρουλάκη σχεδόν από τις πρώτες εβδομάδες που εκλέχτηκε πρόεδρος το 2021 και έχει την μπαγκέτα της επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Δεν επιζητά την δημοσιότητα για αυτό και συζητήθηκε ευρέως στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη η πρώτη της δημόσια παρουσία στα social media με την οποία στηλίτευε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν-υποβαθμίζουν τα ΜΜΕ τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ ή του κ. Ανδρουλάκη. Η εν λόγω παρέμβαση, εκτός των άλλων, φούντωσε και τα σενάρια για την αξιοποίησή της σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως σε ανύποπτο χρόνο, πριν αρκετούς μήνες, ο Ανδρουλάκης είχε συζητήσει μαζί της ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες η Στεφανία Μουρελάτου φέρεται να απάντησε πως δεν την ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική, παραμένοντας "πίσω από τις κάμερες", δηλαδή πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά όχι με δημόσια αξιώματα. Όπως και να έχει, η κυρία Μουρελάτου απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όχι μόνο του κ. Ανδρουλάκη αλλά και των περισσότερων στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την εργατικότητά της και την προσήλωση στα καθήκοντά της στον τομέα της επικοινωνίας. Πάντως ,μιας και αναφέρθηκα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, κάτι μου λέει πως σε αυτό θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, εξίσου εργατικός και αποτελεσματικός...

Ε.Σ.