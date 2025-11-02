Αναζητείται «εύκολο θύμα» για να μειωθούν οι αντιδράσεις.

Στο... κρανίο, κατά το κοινώς λεγόμενο, τα έχει πάρει ο Κωστής Χατζηδάκης με τους υπουργούς και τα στελέχη της ΝΔ που του χρεώνουν την απόφαση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

«Δεν θα χρεωθώ και αυτή την απόφαση» φέρεται να δηλώνει σε συνομιλητές του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Και ενώ ουκ ολίγοι στην κυβέρνηση αναζητούν ποιος είχε τη φαεινή ιδέα -λες τάχα μου και δεν ξέρουν- το Μαξίμου αναζητά το εξιλαστήριο θύμα που θα του επιρρίψει τις ευθύνες.

Όλα δείχνουν πως ο υπεύθυνος βρέθηκε. Και φυσικά δεν είναι μέλος της κυβέρνησης.

Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνος είναι και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας. Ο οποίος, σημειωτέο, πέρυσι υποσχόταν και εμφανιζόταν και βέβαιος πως το 2025 τα ΕΛΤΑ θα έχουν ...κέρδη!

Μαξίμου και αρμόδιοι υπουργοί, όπως πάντα, έτσι και στο θέμα των ΕΛΤΑ, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη!

Αλλοίμονο!

Β.Σκ.