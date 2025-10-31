Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα βρίσκεται στη Βραζιλία.

Η κρίσιμη πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα βρίσκεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30.

Επειδή το κλίμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ είναι βαρύ, επειδή ο Χ. Δούκας είχε εκφράσει την ενόχλησή του για αποκλεισμούς στελεχών από την ΚΟΕΣ και με δηλωμένη την άποψή του για συνέδριο, που θα πάρει συλλογική απόφαση για αποκλεισμό μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, εύλογο είναι να δημιουργούνται συνειρμοί για μια σύμπτωση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Α.Σ.