Συνδέονται με την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση 14.000 απολύσεων από τον αμερικανικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία στον κόσμο της εργασίας γιατί δεν συνδέεται με οικονομικά προβλήματα - κάθε άλλο.

Τον Ιούνιο ο CEO της Amazon Andy Jassy είχε ενημερώσει με ένα ψυχρό email το προσωπικό ότι η ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ θα οδηγήσει σε σε εσωτερική αναδιοργάνωση γιατί οι μηχανές θα αναλάβουν υποχρεώσεις που εκπληρώνονται από υπαλλήλους. "Θα χρειαστούν λιγότεροι εργαζόμενοι σε κάποιους τομείς και περισσότεροι σε κάποιους άλλους" είχε διαμηνύσει.

Το τι ακριβώς εννοούσε φάνηκε πολύ σύντομα. Και είναι μόνο η αρχή για τις εταιρείες που στηρίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία. Θα ακολουθήσουν οι περισσότερο εξαρτημένες, οι μέτρια εξαρτημένες κοκ.

Α.Σ.