Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν πολλά να διδαχθούν από την καμπάνια του 34χρονου υποψήφιου στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Νέας Υόρκης (4/11).

Μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο τον ήξεραν ελάχιστοι Νεοϋορκέζοι. Σήμερα προηγείται με μεγάλη διαφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εκπροσωπεί τον εφιάλτη του Ντόναλντ Τραμπ: Να γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης ένας μουσουλμάνος Ινδοαμερικανός που εκφράζει την πιο αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος με ένα πρόγραμμα που οι Ρεπουμπλικανοί καταγγέλλουν ως κομμουνιστικό.

Ο Ζ. Μαμντάνι εστιάζει στην κρίση διαβίωσης των εργαζόμενων και δεσμεύεται για πάγωμα των ενοικίων για τους σταθερούς ενοικιαστές, δωρεάν αστική συγκοινωνία, δωρεάν φροντίδα για τα παιδιά, αύξηση του κατώτατου ωρομίσθιου στα 30 δολάρια μέχρι το 2030, δημοτικά παντοπωλεία με προϊόντα σε τιμές χονδρικής Τα έσοδα θα προέλθουν από τη φορολόγηση των πλουσιότερων κατοίκων της Νέας Υόρκης που θα πρέπει να εγκριθεί από το νομοθετικό σώμα της πολιτείας.

Ειδικοί στην πολιτική επικοινωνία και στρατηγική θεωρούν ότι το μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται στην απλότητα-σταθερότητα-στερεότητα του μηνύματός του, στην ξεκάθαρη επιλογή ακροατηρίου και στην αυθεντικότητά του σε συνδυασμό με το «νέο» και «αθώο» που ενσαρκώνει.

Κάτι/κάποια απ΄ όλα αυτά, ή όλα μαζί, λείπουν από τις εδώ προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις. Το χειρότερο ίσως είναι ότι δεν αποτελούν καν αντικείμενο αναζήτησης.

Α.Σ.