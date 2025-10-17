«Εμείς τα ίδια λέμε (για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής) και πίσω από κλειστές πόρτες και δημόσια».

Στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, τους ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δείχνουν συναινετική διάθεση στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και όταν βγουν έξω φωνάζουν. Επικαλέστηκε για να στηρίξει τον ισχυρισμό του όσα του μεταφέρει ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης από τις συνεδριάσεις του ΕΣΕΠ.

Παρόλο που αυτή η επισήμανση ήταν πολύ προσβλητική για τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν υπήρξε αντίδραση. Μόνο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης απάντησε στον Κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι ο ίδιος λέει ακριβώς τα ίδια και μπροστά στο μικρόφωνο και μακριά από αυτό. «Εμείς είμαστε υπέρ των ήρεμων νερών με την Τουρκία και ιδιωτικά και δημόσια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γ. Γεραπετρίτης, από τα έδρανα της Βουλής, έκανε μια κίνηση επιβεβαίωσης για να δείξει ότι, πράγματι, αυτό ισχύει στην περίπτωση του Αλ. Χαρίτση.

Α.Σ.