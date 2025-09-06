Games
Τσίπρας και Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί για Αθήνα

Τσίπρας και Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί για Αθήνα Φωτογραφία: Eurokinissi
Μπορεί να μην συνέπεσαν στα προγράμματα τους, ωστόσο συνέπεσαν στις πτήσεις τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του στο συνέδριο του Economist και η Ζωή Κωνσταντοπουλου για να δώσει το παρών στο Συλλαλητήριο των Ενστόλων στον Λευκό Πύργο.

Μπορεί να μην συνέπεσαν στα προγράμματα τους, ωστόσο συνέπεσαν στις πτήσεις τους. Και αυτό διότι και οι δύο αργά το απόγευμα της Παρασκευής επέστρεψαν με το ίδιο αεροπλάνο.

Για όσους κάνουν συνειρμούς για ενδεχόμενα θερμά επεισόδια κατά τη διάρκεια της πτήσης προς Αθήνα, αυτά αποφεύχθηκαν καθώς οι δύο τους δεν ήρθαν κοντά. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε στο αεροπλάνο από την πύλη VIP και ταξιδευε με buisiness θέση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του από την κανονική και ταξίδευε με economy. Κάπως έτσι αποφεύχθηκε μια ίσως εκρηκτική συνάντηση…

Ν.Α.

