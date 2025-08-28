Τα σημαντικότερα προβλήματα για την κυβέρνηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που ήρθε σε γνώση της στήλης και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες και έχουν πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια και η δημόσια υγεία. Την ακρίβεια την αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό στα καρτέλ και στην απροθυμία της κυβέρνησης να τα περιορίσει, ενώ η εμπειρία στα δημόσια νοσοκομεία είναι σε συντριπτικό ποσοστό αρνητική με την κακή οργάνωση, την υποστελέχωση και το κτιριακά-εξοπλισμός να είναι κατά σειρά τα ελλείμματα που επισημαίνονται.
Τρίτο θέμα, αλλά με μεγάλη διαφορά από τα δύο πρώτα, είναι η παιδεία, με μεγαλύτερο αγκάθι την ιδιωτική δαπάνη, ενώ ακολουθούν το στεγαστικό και το δημογραφικό.
Το 85% των απαντήσεων αφορά αυτούς τους πέντε τομείς, κάτι που δείχνει, σύμφωνα με τον αναλυτή της δημοσκόπησης, ότι η πίεση στα εισοδήματα και η δυσλειτουργία του κοινωνικού κράτους βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση.
Α.Σ.