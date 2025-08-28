Games
Τα σημαντικότερα προβλήματα για την κυβέρνηση

Τα σημαντικότερα προβλήματα για την κυβέρνηση
Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που ήρθε σε γνώση της στήλης και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες και έχουν πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια και η δημόσια υγεία. Την ακρίβεια την αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό στα καρτέλ και στην απροθυμία της κυβέρνησης να τα περιορίσει, ενώ η εμπειρία στα δημόσια νοσοκομεία είναι σε συντριπτικό ποσοστό αρνητική με την κακή οργάνωση, την υποστελέχωση και το κτιριακά-εξοπλισμός να είναι κατά σειρά τα ελλείμματα που επισημαίνονται.

Τρίτο θέμα, αλλά με μεγάλη διαφορά από τα δύο πρώτα, είναι η παιδεία, με μεγαλύτερο αγκάθι την ιδιωτική δαπάνη, ενώ ακολουθούν το στεγαστικό και το δημογραφικό.

Το 85% των απαντήσεων αφορά αυτούς τους πέντε τομείς, κάτι που δείχνει, σύμφωνα με τον αναλυτή της δημοσκόπησης, ότι η πίεση στα εισοδήματα και η δυσλειτουργία του κοινωνικού κράτους βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση.

Α.Σ.

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

