Υπερτραμπισμός από τον Τζον Κατσιματίδη

Φωτογραφία: AP/Kathy Willens
Ο Τζον Κατσιματίδης αποδεικνύεται τραμπικότερος του Τραμπ στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Ο ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης ανήκει στον κύκλο των υποστηρικτών - χρηματοδοτών της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ και γι' αυτό έχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον Λευκό Οίκο.

Είναι ο λόγος, για τον οποίο οι κινήσεις του ενδιαφέρουν περισσότερο από όσο πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντ. Τραμπ, καθώς θεωρείται ως ένα από τα πρόσωπα, που θα μπορούσαν να διαμεσολαβήσουν σε μια στιγμή ανάγκης, για τη χώρα μας.

Ο Τζον Κατσιματίδης αποδεικνύεται τραμπικότερος του Τραμπ στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο «Fox Business» δήλωσε την πρόθεσή του να μεταφέρει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός Νέας Υόρκης, σε περίπτωση εκλογής του 33χρονου, μουσουλμάνου, υποψήφιου των Δημοκρατικών, Ζόραν Μαμντάνι.

«Το 1% των πλουσιότερων πληρώνει το 48% των φόρων της Νέας Υόρκης. Τι θα γίνει αν φύγουν οι περισσότεροι από αυτούς;», αναρωτήθηκε και έκανε έναν περίεργο παραλληλισμό του Μαμντάνι με τον Κάστρο, που υποσχόταν τα πάντα.

Το χειρότερο είναι ότι μπορεί να έρθει η στιγμή, που ο Κατσιματίδης θα είναι πολύτιμος για τη χώρα ως συνομιλητής του Τραμπ...

Α.Σ.

