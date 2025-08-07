Τι δεν είναι πρώτη είδηση

Λαϊκισμός ή αποπροσανατολισμός;

Σε όποια ιστοσελίδα μεγάλου διεθνούς ΜΜΕ και αν κοιτάξει κανείς, από BBC μέχρι Guardian και από Le Monde μέχρι Spiegel, θα διαπιστώσει ότι ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου δεν προβάλλονται έντονα και σίγουρα δεν συγκρίνεται η ανάδειξή τους, ποιοτικά και ποσοτικά, με τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις που αφορούν τη φοβερή κατάσταση στη Γάζα, τους δασμούς Τραμπ, το Ουκρανικό.

Στη χώρα μας φρικιαστικά εγκλήματα γίνονται πρώτο θέμα για μέρες, ειδικά εφόσον τα θύματα είναι παιδιά. Η αθώα ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για δημοσιογραφικό λαϊκισμό. Μπορεί, όμως, να είναι και μέθοδος αποπροσανατολισμού γιατί έτσι λειτουργεί, τελικά, ανεξάρτητα από την πρόθεση.

Οταν μια μητέρα σκοτώνει το παιδί της και ένας πατέρας κακοποιεί την κόρη του είναι σοκαριστικό. Αλλά όταν παιδιά πεθαίνουν μαζικά από πείνα στη Γάζα, δεν μπορεί η δημοσιογραφική κάλυψη να είναι μικρότερη. Ακριβέστερα, μπορεί αλλά δεν πρέπει - αν υποθέσουμε ότι υπάρχει «πρέπει».

Α.Σ.