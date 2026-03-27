Ο 45χρονος άνδρας μπούκαρε στην καμπίνα των μαθητριών και κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας τους πανικό ενώ εν συνεχεία οι συμμαθητές τον πήραν στο κυνήγι ζητώντας του τον λόγο για τις πράξεις του.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής μαθητών ΕΠΑΛ της Αττικής ενώ ταξίδευαν με πλοίο με προορισμό την Κρήτη. Όλα συνέβησαν μέσα στη νύχτα όταν 45χρονος βουλγαρικής καταγωγής, εισέβαλε γυμνός στην καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ο άνδρας έχοντας εισβάλει στο δωμάτιο γυμνός έκλεισε την πόρτα της καμπίνας, προκαλώντας πανικό στα κορίτσια, οι οποίες φώναξαν και ζήτησαν βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στην καμπίνα του, όμως οι μαθητές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έσπευσαν να παρέμβουν.

Χτύπησαν την πόρτα της καμπίνας, και όταν ο άνδρας άνοιξε, του επιτέθηκαν πριν να τον οδηγήσουν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου. Το πλήρωμα επενέβη άμεσα, του έδωσε ρούχα και τον περιορίσε σε ασφαλή χώρο μέχρι να μεταφερθεί στο γκαράζ, όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί, όταν τον παρέλαβαν οι λιμενικές αρχές.

