Βαρβαρότητα άνευ προηγουμένου

Εάν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 είναι η ημέρα-σύμβολο της βαρβαρότητας της Χαμάς, η Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 είναι η ημέρα κορύφωσης της της βαρβαρότητας του καθεστώτος Νετανιάχου/Ισραήλ. Και η οδύνη από τη βαρβαρότητα αυτή, από το διπλό χτύπημα δηλαδή σ’ ένα νοσοκομείο με νεκρούς διασώστες και δημοσιογράφους είναι πιο πολύπλευρα τραυματική. Όχι μόνο γιατί είναι το πολλαπλό χτύπημα σε νοσοκομείο, όχι μόνο γιατί ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώνεται έχει φθάσει τους 193, όχι μόνο γιατί προστίθενται και νέοι άμαχοι νεκροί στα 62.000 θύματα του βάρβαρου πολέμου, όχι μόνο για την κατάσταση λιμού στη Γάζα, αλλά επιπρόσθετα γιατί η βαρβαρότητα διαπράττεται από ένα καθεστώς που υποτίθεται ότι ανήκει στη Δύση, υπερασπίζεται τις Δυτικές ανθρωπιστικές αξίες, το διεθνές δίκαιο.

Η βαρβαρότητα βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της Δύσης. Και η Δύση που ορθώς φρικιάζει μπροστά στα εγκλήματα που διαπράττονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία και την στηρίζει παντοιοτρόπως, περιορίζεται σε Δηλώσεις καταδίκης για την ασύλληπτη βαρβαρότητα που εδώ και μήνες διαπράττεται στη Γάζα από ένα «δικό μας» καθεστώς, το καθεστώς Νετανιάχου. Έψαξα να βρω εάν μεταπολεμικά άλλη Δυτική χώρα διέπραξε παρόμοιες βαρβαρότητες σε τέτοια έκταση και με τόση ωμότητα όπως αυτές που διαπράττει το καθεστώς Νετανιάχου τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη παρεμφερής περίπτωση.

Υπερβαίνει σε σκληρότητα ακόμη και τη τραγωδία του πολέμου στο Βιετνάμ Το καθεστώς Νετανιάχου καταγράφεται ως το πλέον βάρβαρο καθεστώς του Δυτικού κόσμου στη μεταπολεμική ιστορία και τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα.

Η ιστορία θα είναι αμείλικτη και για τη βαρβαρότητα του καθεστώτος Νετανιάχου και για την υποκρισία της Δύσης (για όσους ανέχονται, στηρίζουν ή εναγκαλίζονται το καθεστώς αυτό) .

(Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην πρεσβευτής – σύμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΛΙΑΜΕΠ- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Τα Νέα»)