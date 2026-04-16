Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι που τα προηγούμενα χρόνια αδυνατούσαν να βρουν προσιτά καταλύματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά εφέτος σε σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, μεταφέροντας την έναρξή του για την περίοδο 2026-2027 έναν μήνα νωρίτερα, από την 1η Μαΐου 2026, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση της ζήτησης κατά τους μήνες αιχμής.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι που τα προηγούμενα χρόνια αδυνατούσαν να βρουν προσιτά καταλύματα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα είτε να μην αξιοποιούν καθόλου το voucher είτε να περιορίζονται σε λιγότερες διανυκτερεύσεις από όσες δικαιούνταν.

Σε μια συγκυρία όπου σχεδόν οι μισοί πολίτες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών, ο κοινωνικός τουρισμός αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο κοινωνικής στήριξης. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει αυξημένη επιδότηση κατά 20% στις περιόδους αιχμής, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές και ενισχυμένες παροχές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και ανάδοχες μητέρες.

Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις, παραμένουν οι δομικές αδυναμίες του προγράμματος, όπως επισημαίνουν εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ που προέρχονται από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ακόμη και με τη διάθεση 300.000 vouchers ετησίως, το πρόγραμμα εξακολουθεί να καλύπτει μόνο ένα μέρος των πολιτών που αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν διακοπές, ενώ σημαντικός αριθμός δικαιούχων δεν κατορθώνει τελικά να αξιοποιήσει την επιταγή του.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην πλευρά της προσφοράς, καθώς τα συμβεβλημένα καταλύματα παραμένουν περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς και περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης. Πολλοί πάροχοι είτε επιλέγουν να μη συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε διαθέτουν περιορισμένο αριθμό δωματίων για κοινωνικό τουρισμό, προτιμώντας την ελεύθερη αγορά όπου οι τιμές είναι υψηλότερες. Ως αποτέλεσμα, οι δικαιούχοι έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς απορρίψεις ή υποχρεώνονται να καλύψουν σημαντική ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που συχνά ακυρώνει στην πράξη το όφελος της επιδότησης.

Ανασταλτικός παράγοντας παραμένει και το υψηλό κόστος μετακίνησης, κυρίως στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το οποίο αποτρέπει πολλές οικογένειες από το να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, ακόμη και όταν βρίσκουν διαθέσιμο κατάλυμα. Έτσι, αρκετοί περιορίζονται σε κοντινούς προορισμούς ή εγκαταλείπουν πλήρως την προσπάθεια πραγματοποίησης διακοπών.

Παράλληλα, σημαντικές επικρίσεις διατυπώνονται και για τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής επιταγής, καθώς αυτή ενεργοποιείται μόνο μία φορά και δεν επιτρέπει τμηματική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι αν ο δικαιούχος δεν μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες διανυκτερεύσεις σε μία μόνο κράτηση, χάνει οριστικά το υπόλοιπο της επιδότησης. Η αδυναμία «σπασίματος» των ημερών μέσα στην περίοδο του προγράμματος θεωρείται από πολλούς βασικός παράγοντας αναποτελεσματικότητας, ιδίως όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για συνεχόμενες ημέρες ή όταν οι δικαιούχοι δεν μπορούν να απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την περίοδο 2026-2027, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διατηρείται στα 50 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση 300.000 επιταγών. Κάθε voucher αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη του και παρέχει δυνατότητα έως έξι διανυκτερεύσεων σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Για συγκεκριμένες περιοχές, όπως πληγείσες ζώνες, ακριτικά νησιά και προορισμοί με χαμηλή τουριστική κίνηση, προβλέπονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Ταυτόχρονα, το νέο σχήμα διατηρεί τα βασικά ασφαλιστικά και επιδοματικά κριτήρια ένταξης, όπως οι 50 ημέρες ασφάλισης για εργαζόμενους και η εγγραφή στα μητρώα ανέργων, ενώ ενισχύει περαιτέρω τη μοριοδότηση και τις παροχές για πολύτεκνους, ανάδοχες μητέρες και άτομα με αναπηρία, επιχειρώντας να καταστήσει το πρόγραμμα πιο στοχευμένο και κοινωνικά αποτελεσματικό.