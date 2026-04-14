Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι κατά τις φετινές αργίες λειτούργησαν για πρώτη φορά με επιτυχία οι δύο νέοι σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τις αυξημένες προκλήσεις που δημιούργησαν οι ημέρες του Πάσχα για το ηλεκτρικό σύστημα, με την υπερπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη μειωμένη κατανάλωση λόγω αργιών, η ενεργειακή ισορροπία διατηρήθηκε χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Όπως επισημαίνεται, η επιτυχής διαχείριση του συστήματος αποδόθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, τη Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και της Ρυθμιστικής Αρχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάσχα ακολούθησαν διαδοχικές τηλεδιασκέψεις για την παρακολούθηση της κατάστασης.



Κατά την περίοδο των αργιών, καταγράφηκε πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 3 έως 4 GW. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίστηκε το πλεόνασμα μέσω εξαγωγών μέρους της ενέργειας, τηλερύθμισης της παραγωγής μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται στην υψηλή τάση, καθώς και αξιοποίησης των αντλητικών μονάδων των υδροηλεκτρικών σταθμών. Παράλληλα, αρκετοί παραγωγοί ΑΠΕ που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης προχώρησαν αυτοβούλως σε προσωρινή διακοπή έγχυσης ενέργειας, εξαιτίας αρνητικών ή μηδενικών τιμών στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι κατά τις φετινές αργίες λειτούργησαν για πρώτη φορά με επιτυχία οι δύο νέοι σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία του συστήματος.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση επιχειρησιακής λειτουργίας, εγκαταλείποντας το μοντέλο διαχείρισης υψηλής πίεσης που βασιζόταν σε μαζικές επικοινωνίες και χειροκίνητες παρεμβάσεις παραγωγών, προς όφελος ενός ώριμου, τεχνολογικά υποστηριζόμενου και κεντρικά ελεγχόμενου συστήματος.



Η πρόοδος αποτυπώνεται στα στοιχεία σύγκρισης με το Πάσχα του 2025. Τότε, ο ΔΕΔΔΗΕ διέθετε δυνατότητα τηλελέγχου μόλις 1.638 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.286 MW, ενώ για περισσότερους από 5.600 παραγωγούς της Ομάδας Β, συνολικής ισχύος περίπου 3,5 GW, οι περιορισμοί βασίζονταν στην εθελοντική ανταπόκρισή τους μέσω SMS, emails και συνεχών επικοινωνιών. Ένα χρόνο αργότερα, παρά την προσθήκη περίπου 550 MW νέων ΑΠΕ και τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να φθάνει τα 9.000 MW, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί πλέον να ελέγχει κεντρικά 6.200 σταθμούς συνολικής ισχύος 5,4 GW.

Καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση αυτή διαδραμάτισε η δημιουργία δύο νέων Κέντρων Ελέγχου μέσα σε μόλις έναν χρόνο, επιτρέποντας εκτεταμένη τηλεεποπτεία, άμεσο τηλεχειρισμό και εφαρμογή στοχευμένων περικοπών παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.