Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το fuel pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος της εβδομάδας μέσω του gov.gr. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν τις αιτήσεις να ανοίγουν χτες ή σήμερα εντούτοις, αυτό θα γίνει από αύριο και μέχρι το τέλος της εβδομάδα.

Και αυτό γιατί σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί η ΠΝΠ της κυβέρνησης για το fuel pass. Εφόσον ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, οι διαδικασίες θα τρέξουν τάχιστα με το gov.gr να ανοίγει και να υποδέχεται τις αιτήσεις. Στόχος είναι οι πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Η επιδότηση θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ακόμη και για μία μόνο αγορά καυσίμου, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και με εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.

Μείωση των τιμών των καυσίμων

Οι τάσεις στις τιμές των καυσίμων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, καθώς η βενζίνη εμφανίζει μικρή υποχώρηση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της βενζίνης σημείωσε οριακή πτώση τις τελευταίες ημέρες, διαμορφούμενη από 2,052 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαρτίου σε 2,049 ευρώ στις 27 Μαρτίου και σε 2,046 ευρώ στις 29 Μαρτίου. Αντίθετα, το ντίζελ κίνησης ακολουθεί ανοδική πορεία, ανεβαίνοντας από 2,10 ευρώ το λίτρο σε 2,107 ευρώ και στη συνέχεια σε 2,114 ευρώ το λίτρο.

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ οριζόντια επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, το συνολικό όφελος για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι φτάνει τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Με βάση τη σημερινή μέση πανελλαδική τιμή των 2,114 ευρώ, η τελική τιμή μετά την επιδότηση υπολογίζεται περίπου στα 1,914 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα των 1,565 ευρώ.

