Η πολωνική κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα με γενναίες μειώσεις φόρων.

Μειώσεις στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ - σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις δραματικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στα νοικοικυριά.

Πιο συγκεκριμένα ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί από 23% σε 8% και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα περιοριστεί στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από τους κανόνες της ΕΕ.

Τα μέτρα θα κοστίσουν στο Ταμείο της Πολωνίας περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντισταθμίσει με έναν ειδικό φόρο σε εταιρείες που επωφελούνται από τις υψηλές τιμές πετρελαίου, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι.

Ο Ντομάνσκι ανέφερε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα κοστίσει στο κράτος 900 εκατομμύρια ζλότυ τον μήνα (210 εκατ.ευρώ), ενώ οι περικοπές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα φτάσουν επιπλέον τα 700 εκατομμύρια ζλότυ (160 εκατ. ευρώ).

Προανήγγειλε δε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αντισταθμίσει τις δαπάνες μέσω ενός φόρου έκτακτων κερδών.

«Πρόκειται για σημαντικές δαπάνες από την πλευρά του προϋπολογισμού, γι’ αυτό εργαζόμαστε για την εισαγωγή ενός ειδικού φόρου για τα υπερβολικά κέρδη, ώστε οι εταιρείες που, λόγω συνθηκών αγοράς - υψηλές τιμές πετρελαίου, υψηλά περιθώρια - έχουν αυτά τα υπερβολικά κέρδη, να πληρώνουν υψηλότερο φόρο», είπε.

Ο Ντομάνσκι πρόσθεσε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και ότι η κυβέρνηση θα «προσαρμόζει ευέλικτα τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ ανάλογα με την δυναμική αλλαγή της αγοράς».

