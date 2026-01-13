Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.206,3 μονάδες με απώλειες 0,21%.

Με μικρή υποχώρηση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κινείται και πάλι σε στενό εύρος τιμών και τον τζίρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.206,3 μονάδες με απώλειες 0,21%. Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 280,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 46,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών, κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 40,13 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς 50 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 80 με απώλειες και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε ελαφρώς, κλείνοντας στις 2.542,68 μονάδες με άνοδο 0,25%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,17% στις 5.597,75 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.857,84 μονάδες με πτώση 0,42%.

Στο ταμπλό, η Πειραιώς κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο και ξεχώρισε με νέα άνοδο, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε επίσης με θετικό πρόσημο, αν και μακριά από τα υψηλά ημέρας. Αντίθετα, ήπιες απώλειες σημείωσαν η Alpha Bank και η Eurobank. Εκτός τραπεζών, ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Helleniq Energy, ενώ θετική ήταν και η εικόνα της Τιτάν. Πιέσεις δέχθηκαν, μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ, η Βιοχάλκο και η Coca-Cola HBC, οι οποίες επιβάρυναν τον Γενικό Δείκτη.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου για την επάρκεια διασποράς των εισηγμένων εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Έξι εταιρείες αποκατέστησαν την απαιτούμενη διασπορά, ενώ σε σειρά άλλων χορηγήθηκε εξάμηνη παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., διατηρώντας το ζήτημα της διασποράς στο προσκήνιο της αγοράς για το επόμενο διάστημα.