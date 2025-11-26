Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους πληρωμών που δεν έχουν ακόμα δηλώσει αριθμό ΙΒΑΝ στο myAADE, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν να μην λάβουν έγκαιρα επιδόματα θέρμανσης ή επιστροφές φόρων που αναμένεται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, οι πολίτες καλούνται άμεσα να καταχωρίσουν ενεργό λογαριασμό σε δικό τους όνομα, προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι σχετικές διαδικασίες πληρωμής.

Η ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η δήλωση ΙΒΑΝ πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, αφού ο φορολογούμενος συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και επιλέξει την ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ».

Η ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης των στοιχείων καθίσταται επιτακτική, καθώς περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και ακόμη 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν την πίστωση των ποσών χωρίς να έχουν δηλώσει λογαριασμό, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Για υποστήριξη και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

