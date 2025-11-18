Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1980 έως και το έτος 2004.

Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις για τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 290 οδηγών, στην ΟΣΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή απόφοιτους λυκείου και σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους ανωτέρω, θα καλυφθούν από απόφοιτους γυμνασίου, δηλαδή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην Ο.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε., με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Ο.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι και λήγει την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 το βράδυ.

Η προκήρυξη