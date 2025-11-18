Με βάση το ποσοστό αύξησης 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δουν καθαρές ενισχύσεις που ξεκινούν από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ.

Περιορισμένες αυξήσεις ύψους 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών.

Αναλυτικότερα αύξηση 2,4% θα εφαρμοστεί τόσο στις συντάξεις 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων, όσο και στις ασφαλιστικές εισφορές περίπου 1,8 εκατομμυρίων μη μισθωτών με την έλευση της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα αναβάλει για ακόμη μία χρονιά την εφαρμογή του Δείκτη Μεταβολής Μισθών, επιλέγοντας να υπολογίσει τις αυξήσεις και για το 2026 με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως συνέβη φέτος.

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τους υπολογισμούς για την ακριβή εκτίμηση της δημοσιονομικής δαπάνης, η οποία για το 2026 υπολογίζεται στα 542 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις αυξήσεις των συντάξεων και 75 εκατ. ευρώ τη συνέχιση της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, που περιορίζει τις καθαρές αυξήσεις σε μια μεγάλη κατηγορία παλαιών συνταξιούχων.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις

Με βάση το ποσοστό αύξησης 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δουν καθαρές ενισχύσεις που ξεκινούν από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ και φτάνουν έως και 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις γύρω στα 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αύξηση μεταφράζεται σε:

+150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ,

+350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ,

+780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ,

και έως +1.200 ευρώ για υψηλότερα ποσά.

Η αύξηση θα ενσωματωθεί στη σύνταξη Ιανουαρίου, η οποία θα καταβληθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, οι καθαρές αυξήσεις ανά εύρος σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ,

έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ,

έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ,

έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ,

έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ,

και έως 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό αύξησης θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης μέσα στο 2025. Αν οι δύο δείκτες κινηθούν υψηλότερα από τις τρέχουσες προβλέψεις, οι συνταξιούχοι θα λάβουν διορθωτική αύξηση το 2027, ώστε να καλυφθεί η διαφορά.

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις

1. Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13 Μαΐου 2016), των οποίων οι συντάξεις έχουν ήδη επανυπολογιστεί και δεν καλύπτονται πλέον από προσωπική διαφορά.

2. Συνταξιούχοι με εκκρεμή επανυπολογισμό, οι οποίοι θα λάβουν την αύξηση στο ισχύον ποσό και θα αναπροσαρμοστεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Συνταξιούχοι ΟΓΑ και ΝΑΤ, που εξαιρούνται από τον επανυπολογισμό λόγω ειδικών διατάξεων.

Για όσους εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, η αύξηση θα λειτουργήσει συμψηφιστικά, μειώνοντας τη διαφορά χωρίς να αποφέρει άμεσο όφελος στην τσέπη. Ωστόσο, όσο συνεχίζονται οι ετήσιες αυξήσεις, το χάσμα αυτό μικραίνει, οδηγώντας σταδιακά σε πραγματική αύξηση εισοδήματος μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αυξήσεις και στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών

Παράλληλα με τις συντάξεις, από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένεται αύξηση 2,4% και στις εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται:

από 5 έως 16 ευρώ μηνιαίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους,

από 1 έως 2 ευρώ για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση,

από 0,70 έως 1,10 ευρώ για όσους καταβάλλουν εισφορές εφάπαξ παροχής,

και από 3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες.

Οι νέες εισφορές ανά κατηγορία

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

1η κατηγορία: 244,65 σε 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 σε 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 σε 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 σε 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 σε 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 σε 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1η κατηγορία: 45,43 σε 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 σε 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 σε 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

1η κατηγορία: 30,29 σε 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 σε 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 σε 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)