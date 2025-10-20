Τα άρθρα 1 έως 1 καθορίζουν την εφαρμογή του νόμου σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και ρυθμίζουν την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια, έδρα και τηλεματική λειτουργία των δικαστηρίων μέσω προεδρικού διατάγματος.

Τα άρθρα 3 έως 13 ρυθμίζουν τις οργανικές θέσεις, τη συγκρότηση και αναπλήρωση των δικαστηρίων, τα κωλύματα των παραγόντων της δίκης, τη λειτουργία της γραμματείας, τη συνεργασία με αστυνομικές αρχές, το δικαστικό έτος και την τήρηση του αρχείου.

Τα άρθρα 14 έως 16 ρυθμίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία των δικαστικών συμβουλίων και των ολομελειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ορίζοντας τις αρμοδιότητες τους, τις διαδικασίες σύγκλησης, τις προϋποθέσεις απαρτίας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα άρθρα 17 έως 19 και 22 έως 26 ρυθμίζουν τη διοίκηση και λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών. Προβλέπουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των οργάνων διεύθυνσης (π.χ. προέδρων, τριμελών συμβουλίων), τις διαδικασίες εκλογής, θητείας και αναπλήρωσης, τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, τη διαχείριση των δικαστικών καταστημάτων και αιθουσών συνεδριάσεων, την εποπτεία από ανώτερα όργανα, τη λειτουργία των γραφείων νομολογίας, καθώς και ζητήματα επικοινωνίας, χορήγησης εγγράφων και χρήσης σφραγίδων.

Το άρθρο 27 καθορίζει τη δομή, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Αρείου Πάγου, ρυθμίζοντας τη διάκριση σε τμήματα και Ολομέλεια, τις διαδικασίες σύγκλησης και σύνθεσης, καθώς και τον ρόλο του Εισαγγελέα του δικαστηρίου.

Τα άρθρα 28 και 29 ρυθμίζουν τη θεσμική θέση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Εισαγγελίας.

Τα άρθρα 30, 30Α και 31 ρυθμίζουν ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, με έμφαση στους ανακριτές, δικαστές και εισαγγελείς ανηλίκων, προανακριτές και τη δικαστική λειτουργία κατά τα θερινά τμήματα.

Τα άρθρα 32 έως 34 ρυθμίζουν τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως ιδιαίτερο κλάδο της δικαιοσύνης με επιτελικό, εποπτικό και οργανωτικό ρόλο στη διοικητική δικαιοσύνης. Καθορίζεται η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπείας, οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιτρόπου, καθώς και η οργάνωση της γραμματείας της.

Το άρθρο 36 προβλέπει τις υποθέσεις που δικάζονται το καλοκαίρι από τα διοικητικά δικαστήρια και εφαρμόζει αναλογικά διατάξεις των θερινών τμημάτων άλλων δικαστηρίων.

Τα άρθρα 37 έως 39 καθορίζουν τη νομική φύση, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ορίζουν τον ρόλο του Γενικού Επιτρόπου και των λοιπών μελών της Επιτροπείας, τον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω Ολομέλειας, καθώς και τις αρμοδιότητες καθενός από αντεπιτρόπους έως εισηγητές. Επιβεβαιώνεται η συνταγματική ανεξαρτησία του οργάνου και η συμβολή του στη δικαιοδοτική και γνωμοδοτική λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το άρθρο 66 καθορίζει τη βαθμολογική ιεραρχία, τις αντιστοιχίες και το προβάδισμα των δικαστικών λειτουργών ανά δικαιοδοτικό κλάδο. Περιλαμβάνει τα επίπεδα (π.χ. πρόεδρος, πάρεδρος, εισηγητής), τις βαθμολογικές εξομοιώσεις μεταξύ διαφορετικών δικαστικών κλάδων και τους κανόνες προτεραιότητας σε βαθμολογικά ισότιμους λειτουργούς.

Το άρθρο 92 ορίζει τις αρμοδιότητες της Εθνικής Σχολής Δικαστικών (ΕΣΔι), η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση, επιλογή, αξιολόγηση και επιμόρφωση των νέων και εν ενεργεία δικαστών, καθώς και για τις διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες.

Πίνακας 8: Διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών (άρθρα 17-19, 22-26)