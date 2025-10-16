Ένα νέο voucher - ύψους έως 800 ευρώ τον μήνα - φέρνει το υπουργειο σε γονείς παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Το πρόγραμμα, που αφορά τουλάχιστον 2.500 παιδιά, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) και, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη παιδιών έως 6 ετών, προσφέροντας στις οικογένειές τους πρόσβαση σε θεραπείες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών ηλικίας 0 - 6 ετών που:

Έχουν αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή, όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας.

Ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Τα ποσά που προβλέπονται, οι επιλέξιμες συνεδρίες

Το ποσό του voucher εξαρτάται από τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών που λαμβάνει το παιδί:

800 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ / μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Όπως τονίζουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, κάθε voucher καλύπτει θεραπείες και υποστηρικτικές δράσεις, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα και συμβουλευτική γονέων καθώς και προγράμματα ενίσχυσης επικοινωνίας, κινητικότητας και προσαρμογής στο περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση στόχος της νέας δράσης είναι να στηρίξει τουλάχιστον 2.500 παιδιά και τις οικογένειές τους, δίνοντάς τους πρόσβαση σε πρώιμη, ποιοτική και εξατομικευμένη φροντίδα, θεμελιώνοντας παράλληλα ένα νέο μοντέλο παιδικής παρέμβασης στην Ελλάδα.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει και προσκαλεί τους δυνητικούς Παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 01:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μ.μ., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Αμέσως μετά το πρόγραμμα περνά στην επόμενη φάση, αυτή της υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους γονείς.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.