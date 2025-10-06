Συνολικά, τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 3,95 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, αυξημένα κατά 214,9 εκατ. ευρώ ή 5,76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν τα δημόσια έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Εξέλιξης Εσόδων της ΑΑΔΕ. Ο ΦΠΑ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως τη σημαντικότερη πηγή φορολογικών εσόδων, καθώς τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνεται, αντιπροσωπεύουν το 54,9% του συνόλου των φορολογικών εισπράξεων του Δημοσίου.

Συνολικά, τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 3,95 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, αυξημένα κατά 214,9 εκατ. ευρώ ή 5,76% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τον ΦΠΑ, με τις εισπράξεις να ενισχύονται τόσο μέσω των ΔΟΥ όσο και μέσω των τελωνείων. Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα από ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ύψους 46,17 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε άλλες επιμέρους κατηγορίες.

Σε σωρευτική βάση, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (36,86 δισ. ευρώ). Η επίδοση αυτή υπερέβη τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 5,62%, επιτυγχάνοντας υπέρβαση ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αποδίδεται στους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, με τον ΦΠΑ να αποτελεί τον κύριο μοχλό τόνωσης των εσόδων, σε συνδυασμό με την άνοδο των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, οι υποκατηγορίες του ΦΠΑ παρουσίασαν διαφοροποιημένες επιδόσεις. Ο ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και τα παράγωγά τους αυξήθηκε κατά 50,46%, στα καπνικά προϊόντα κατά 53,86% και στα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες κατά 59,68%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή συνεισφορά των έμμεσων φόρων στα δημόσια ταμεία. Συνολικά, οι εισπράξεις ΦΠΑ από αγαθά και υπηρεσίες ξεπέρασαν τα 23,7 δισ. ευρώ, ενώ η επίτευξη του στόχου ανήλθε στο 103,34%.

Η ενίσχυση των εσόδων αποδίδεται, σύμφωνα με την έκθεση, τόσο στις πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές το πρώτο εξάμηνο του έτους, όσο και στην αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και την καλύτερη εισπραξιμότητα των φόρων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα, η διατήρηση υψηλών τιμών ενέργειας και καυσίμων ενίσχυσε σημαντικά τον ΦΠΑ από τα ενεργειακά προϊόντα, αντισταθμίζοντας μερικώς την κάμψη στην εσωτερική κατανάλωση.