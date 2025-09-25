«Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, παρουσίασε το νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, με στόχο την απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στις επόμενες 50 ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο με 12 παρεμβάσεις, που θα διευκολύνουν την αδειοδότηση, θα μειώνουν το διοικητικό βάρος, θα απλοποιούν το κλείσιμο επιχειρήσεων και θα βελτιώνουν την πρόσβαση σε επιχειρηματικά πάρκα. Παράλληλα, θα υπάρξει κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή σε ενιαίο κώδικα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο σοβαρό πρόβλημα της βιομηχανίας. Τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε πράσινη ενέργεια με συμβάσεις δεκαετούς ή δεκαπενταετούς διάρκειας, και προανήγγειλε νέα σύσκεψη για το θέμα την επόμενη εβδομάδα, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον πρωθυπουργό. «Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που θα στηρίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και μια ισχυρή βιομηχανία, ενώ παράλληλα θα ανασυγκροτεί τον πρωτογενή τομέα. «Στόχος μας είναι να δώσουμε κίνητρα στους νέους να μείνουν εδώ και να επιστρέψουν επιστήμονες από το εξωτερικό», ανέφερε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε επίσης ότι η έρευνα για ανεκπλήρωτες επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων συνεχίζεται, με ήδη βεβαιωμένα 75 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση, ενώ τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις, όπως τα 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις. Τέλος, επισήμανε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 προϊόντα και χαρακτήρισε το κόστος στέγης «το πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας», χαιρετίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης να καλύπτει ένα ενοίκιο ετησίως για τα νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία.