«Δεν πάμε τέλεια, αλλά πάμε καλά. Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού», ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3, παρουσίασε μια συνολική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας τόσο τα θετικά βήματα όσο και τις προκλήσεις που παραμένουν. Ο κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η χώρα μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία αφορά τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους, κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως.

Όπως τόνισε, αυτή η πρόοδος δεν αφορά αποκλειστικά τους ισχυρότερους οικονομικά, αλλά αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας. Παρά τα θετικά μηνύματα, προειδοποίησε ότι τυχόν επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική. «Δεν πάμε τέλεια, αλλά πάμε καλά. Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στα δημόσια έσοδα, υπογράμμισε ότι δημιουργούν πλέον περιθώριο στήριξης των πολιτών, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η χώρα δεν διατρέχει κίνδυνο νέας χρεοκοπίας, εφόσον συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής. «Αν ξαναμοιράσουμε επιταγές, θα επιστρέψουμε στο 2010», είπε, τονίζοντας ότι η αναδιανομή μέσω του φόρου εισοδήματος είναι πιο αποτελεσματική από μειώσεις του ΦΠΑ.

Στο πεδίο των επενδύσεων, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι από το 2019 έχουν αυξηθεί κατά 60%, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται σε παραγωγικούς τομείς. Υπογράμμισε ότι χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας δεν μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Για τον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι παντού υπάρχει κρατική παρέμβαση, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι διαφορετική η έννοια του κατώτατου από εκείνη του μέσου μισθού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο άρθρο του Τάσου Γιαννίτση, το οποίο διατύπωνε αμφιβολίες για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της χώρας. Ο διοικητής της ΤτΕ απάντησε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή αποτυπώνει σωστά τα δεδομένα και πως τα ερωτήματα που τέθηκαν δεν είχαν κακή πρόθεση, αλλά ήταν εσφαλμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Στουρνάρας αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων. Σχετικά με τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι το 2025 θα διαμορφωθεί στο 3,1%, πριν αποκλιμακωθεί σταδιακά στο 2,6% το 2026 και στο 2,4% το 2027.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στον τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τις συστημικές τράπεζες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και μικρότεροι παίκτες όπως η CrediaBank, η Optima και οι συνεταιριστικές τράπεζες. Κάλεσε τις τράπεζες να προσαρμόσουν τα επιτόκιά τους, προειδοποιώντας ότι ξένοι ανταγωνιστές, όπως η Revolut, παρακολουθούν στενά την ελληνική αγορά και είναι έτοιμοι να αποσπάσουν μερίδιο.