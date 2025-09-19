Τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν οι φιλοδοξίες της Ευρώπης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετείχε σήμερα στην Κοπεγχάγη στις άτυπες συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN, θέτοντας στο επίκεντρο την καινοτομία και την ανάπτυξη. Όπως επισήμανε, οι υπουργοί συζητούν ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, αλλά και τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι και τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν οι φιλοδοξίες της Ευρώπης. Σημείωσε πως η ΕΕ δεν αρκεί να άρει τα εμπόδια που χωρίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να κινηθεί πιο δυναμικά, ενισχύοντας τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές υποδομές και οι τεχνολογίες αιχμής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των δημόσιων συμβάσεων, ιδίως στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και της πράσινης μετάβασης, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. «Δεν πρέπει να αρκεστούμε σε μια οικονομία που απλώς διαχειρίζεται κινδύνους. Χρειάζεται μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αύριο, ο υπουργός θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ομολόγων του με κύριο θέμα την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής στρατηγικής.