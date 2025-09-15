Ακολουθούν σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο αστικό δίκαιο, ακριβώς όπως έχουν τεθεί σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ από το 2002 και έπειτα. Πρόκειται για υλικό που αποτυπώνει το εξεταστικό ύφος, ενώ παράλληλα στο τέλος του άρθρου θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σωστές απαντήσεις:

1. Εθιμικός κανόνας δικαίου σημαίνει:

Α. Από τότε που δημιουργήθηκε

Β. Μόλις συμπληρωθούν 40 χρόνια ομοιόμορφης και αδιάκοπης εφαρμογής

Γ. Μόλις εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την ύπαρξή του

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δ. Με την έκδοση βεβαιωτικής διοικητικής πράξης

2. Το κυοφορούμενο πρόσωπο είναι:

Α. Υποκείμενο δικαίου

Β. Αντικείμενο δικαίου

Γ. Υποκείμενο δικαίου υπό αίρεση δικαίου

Δ. Πλάσμα δικαίου

3. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι απόφαση εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται:

Α. Με παμψηφία των μελών της διοίκησης

Β. Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησής του

Γ. Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησής του

Δ. Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησής του

4. Το φυσικό πρόσωπο είναι:

Α. Φορέας δικαίου

Β. Υποκείμενο δικαίου

Γ. Αντικείμενο δικαίου

Δ. Πρόβλημα δικαίου

5. Ίδρυμα είναι:

Α. Η περιουσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού

Β. Η δημόσια υπηρεσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση

Γ. Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό

Δ. Η ένωση προσώπων που επιδιώκει κερδοσκοπικό

6. Δεν αποτελεί τρόπο παύσης της πληρεξουσιότητας:

Α. ανάκληση πληρεξουσιότητας

Β. παραίτηση του αντιπροσώπου

Γ. θάνατος του αντιπροσώπου

Δ. εκχώρηση πληρεξουσιότητας

7. Δικαιοπραξία υπό καθεστώς απειλής είναι:

Α. έγκυρη

Β. ακυρώσιμη

Γ. άκυρη

Δ. τίποτε από τα παραπάνω

8. Δικαστική απόφαση που ακυρώνει διαθήκη είναι:

Α. αναγνωριστική

Β. καταψηφιστική

Γ. διαπλαστική

Δ. οιονεί απόφαση

9. Διαθήκη που γίνεται από πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης είναι:

Α. άκυρη

Β. έγκυρη

Γ. ανυπόστατη

Δ. ακυρώσιμη

10. Το σωματείο δεν διαλύεται:

Α. αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του

Β. αν τα μέλη του έμειναν λιγότερα από δέκα

Γ. όταν το ορίζει το καταστατικό

Δ. με αίτηση στο πρωτοδικείο του 1/6 των μελών του

11. Ο κληρονόμος που αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής οφείλει να πραγματοποιήσει την απογραφή:

Α. σε τρεις μήνες από τη δήλωση

Β. σε τρεις μήνες από τη δήλωση αν διαμένεις στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν διαμένει στο εξωτερικό

Γ. σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση

Δ. σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση αν διαμένει στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν διαμένει στο εξωτερικό

12. Ο επιζών σύζυγος που καλείται στην πέμπτη τάξη ως εξ αδιαθέτου διάδοχος του συζύγου, δικαιούται:

Α. το ½ της κληρονομίας

Β. το ¼ της κληρονομίας

Γ. το 1/3 της κληρονομίας

Δ. τίποτα από τα παραπάνω

13. Στη δεύτερη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:

Α. οι γονείς και ο σύζυγος του κληρονομουμένου

Β. οι γονείς, τα αδέλφια και τα τέκνα και τα εγγόνια αδελφών του κληρονομουμένου

Γ. οι θείοι του κληρονομουμένου και τα πρώτα ξαδέλφια του

Δ. ο επιζών σύζυγος

14. Δικαίωμα αποποίησης έχει:

Α. ο κληρονόμος

Β. ο κηδεμόνας της κληρονομίας

Γ. ο εκκαθαριστής της κληρονομίας

Δ. όλοι οι παραπάνω

15. Στην τέταρτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:

Α. οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου

Β. οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου

Γ. οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί και τέκνα και εγγονοί αδελφών που έχουν πεθάνει πριν από αυτόν

Δ. ετεροθαλείς αδελφοί του κληρονομουμένου

16. Το νομικό πρόσωπο έχει έδρα:

Α. τον τόπο κατοικίας του προέδρου του διοικητικού του συμβουλίου

Β. την πρωτεύουσα του νομού όπου λειτουργεί

Γ. τον τόπο που ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισμό του

Δ. δεν είναι αναγκαίος ο ορισμό συγκεκριμένου τόπου ως έδρα

17. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση:

Α. τουλάχιστον 2 προσώπων

Β. τουλάχιστον 10 προσώπων

Γ. τουλάχιστον 20 προσώπων

Δ. τουλάχιστον 500 προσώπων

18. Τη λύση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί:

Α. η καθολική του διαδοχή

Β. η εκκαθάρισή του

Γ. η διανομή της περιουσίας του στα μέλη του

Δ. η σύγχυση της περιουσίας του με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου

19. Έδρα του νομικού προσώπου είναι:

Α. ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με έναν τόπο

Β. ο τόπος που το νομικό πρόσωπο ασκεί τη διοίκησή του

Γ. ο τόπος που ορίζεται από το καταστατικό

Δ. ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με τον τόπο όπου πράγματι ασκεί τη διοίκησή του, ανεξάρτητα από το τι ορίζεται στο καταστατικό

20. Το στάδιο της εκκαθάρισης:

Α. είναι αναγκαίο για να θεωρηθεί ότι το νομικό πρόσωπο έπαψε να υπάρχει

Β. οδηγεί σε διανομή της περιουσίας του νομικού προσώπου στο δημόσιο

Γ. είναι αναγκαίο για τη διάθεση της περιουσία του νομικού προσώπου σε φιλανθρωπικό σκοπό

Δ. τελεί υπό την εποπτεία του πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου

21. Ο προσδιορισμός της επωνυμίας του νομικού προσώπου γίνεται:

Α. με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου

Β. με δικαστική απόφαση

Γ. με απόφαση του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Νομάρχη

Δ. με τη συστατική πράξη ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου

22. Η νομική προσωπικότητα του νομικού προσώπου παύει:

Α. με τη διάλυσή του

Β. με συμφωνία των μελών του

Γ. με το πέρας της εκκαθάρισής του

Δ. με την πτώχευσή του

23. Αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης σωματείου αντιβαίνει στο καταστατικό:

Α. είναι αυτοδικαίως άκυρη

Β. είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από την εποπτεύουσα το σωματείο αρχή

Γ. είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από το δικαστήριο

Δ. είναι άκυρη, αν δεν υπάρξει μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού που να την επιτρέπει

24. Η Επιτροπή Εράνων αποκτά νομική προσωπικότητα:

Α. με την έκδοση δικαστικής απόφασης

Β. με την έκδοση προεδρικού διατάγματος

Γ. με την καταχώριση του καταστατικού της στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του

Δ. με τη δημοσίευση του καταστατικού του σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της πρωτεύουσας του κράτους

25. Κανόνες ενδοτικού δικαίου είναι:

Α. αυτοί που εφαρμόζονται, αν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τους ενδιαφερόμενους

Β. αυτοί, που το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τους εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση

Γ. αυτοί, που για να εφαρμοστούν χρειάζεται ειδικό αίτημα στο δικαστήριο

Δ. αυτοί, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά σε γενικούς όρους συναλλαγών

26. Δικαιοπραξία που καταρτίστηκε χωρίς την τήρηση τύπου είναι:

Α. άκυρη, αν ο τύπος επιβάλλεται από το νόμο

Β. ακυρώσιμη, σε κάθε περίπτωση

Γ. άκυρη, αν δεν επικυρωθεί μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση

Δ. ανυπόστατη

27. Στην άμεση αντιπροσώπευση:

Α. η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του

Β. η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομά του

Γ. η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου

Δ. η δήλωση βούλησης γίνεται στο όνομα και του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου

28. Η δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά χαρακτηρίζεται:

Α. πεπλανημένη

Β. απατηλή

Γ. εικονική

Δ. ψευδής

29. Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου χάνεται:

Α. αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα ήταν ακυρώσιμος

Β. αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα διήρκησε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους

Γ. αν ο αποβιώσας είχε ασκήσει αγωγή διαζυγίου για βάσιμο λόγο

Δ. αν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου είχε διακοπεί η μεταξύ των συζύγων συμβίωση, διότι είχε καταστεί αφόρητη

30. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας έχουν:

Α. ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί και οι γονείς του κληρονομούμενου

Β. ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί και οι αδελφοί του κληρονομούμενου

Γ. ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς και οι αμφιθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου

Δ. οι κατιόντες, οι γονείς και ο επιζών σύζυγος του κληρονομούμενου

31. Το δικαίωμα νόμιμης μοίρας είναι κατά τη φύση του:

Α. ενοχικό

Β. εμπράγματο

Γ. σχετικό

Δ. διαπλαστικό

32. Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται:

Α. πάντοτε συμβολαιογραφικώς, η οποία, όταν στην κληρονομιά υπάρχουν ακίνητα, χρήζει μεταγραφής

Β. με ιδιωτικό έγγραφο, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στους συγκληρονόμους του αποποιούμενου

Γ. με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας

Δ. με δήλωση στο γραμματέα του πλησιέστερου προς την κατοικία του αποποιούμενου πρωτοδικείου

33. Η αποποίηση της κληρονομιά είναι άκυρη:

Α. αν η κληρονομιά έχει γίνει ήδη αποδεκτή

Β. αν γίνεται από το δημόσιο, όταν αυτό καλείται ως εκ διαθήκης κληρονόμος

Γ. αν η κληρονομιά είναι παθητική

Δ. αν ο κληρονόμος έχει συντάξει απογραφή των στοιχείων της κληρονομιάς

34. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας αναγνωρίζεται:

Α. υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων, των αδελφών και των τέκνων του κληρονομούμενου

Β. υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων, των γνησίων τέκνων και των αμφιθαλών αδελφών του κληρονομούμενου

Γ. υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων και των τέκνων του κληρονομούμενου

Δ. υπέρ του επιζώντος συζύγου, των κατιόντων και των γονέων του κληρονομούμενου

35. Η αποδοχή της κληρονομιάς γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία:

Α. πέντε ετών από της επαγωγής

Β. ενός έτους από το θάνατο του κληρονομούμενου

Γ. τεσσάρων μηνών από της γνώσεως της επαγωγής και του λόγου της

Δ. οποτεδήποτε, εφόσον το κληρονομικό δικαίωμα υφίσταται

36. Το συζυγικό εξαίρετο φέρει χαρακτήρα:

Α. καθολικού καταπιστεύματος

Β. οικογενειακού καταπιστεύματος

Γ. κληροδοσίας εκ του νόμου

Δ. αποτελεί ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα

37. Στην τρίτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:

Α. οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομούμενου

Β. οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι (θείες) και οι πρώτοι εξάδελφοι του κληρονομούμενου

Γ. οι θείοι (θείες) και οι πρώτοι εξάδελφοι του κληρονομούμενου

Δ. ο παππούς της πατρικής γραμμής και η γιαγιά της μητρικής γραμμής

38. Στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, πλην του επιζώντος συζύγου, καλούνται:

Α. οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου, ανεξαρτήτως βαθμού

Β. οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας του κληρονομούμενου μέχρι του τρίτου βαθμού

Γ. οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου, της ανιούσας γραμμής μέχρι του τρίτου βαθμού, της κατιούσας γραμμής απεριορίστως και της πλάγιας γραμμής μέχρι του τέταρτου βαθμού

Δ. τα τέκνα και οι εγγονοί του κληρονομούμενου

39. Οι ετεροθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου:

Α. δεν έχουν εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα

Β. έχουν κληρονομικό δικαίωμα, αν δεν υπάρχουν γονείς του κληρονομούμενου

Γ. έχουν κληρονομικό δικαίωμα, μόνον αν δεν υπάρχουν αμφιθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου

Δ. το κληρονομικό τους δικαίωμα περιορίζεται στο μισό του δικαιώματος των αμφιθαλών, αν συντρέχουν με άλλους κληρονόμους της δεύτερης τάξης

40. «Διαδοχή κατά ρίζες» στην εξ αδιαθέτου διαδοχή σημαίνει:

Α. ότι οι συγγενείς του κληρονομούμενου που συνδέονται μαζί του με τον ίδιο γεννήτορα καλούνται συγχρόνως

Β. ότι οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου που έχουν τον ίδιο βαθμό συγγένειας λαμβάνουν ίσα κληρονομικά μερίδια

Γ. ότι κάθε ομάδα από τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του κληρονομούμενου συγκροτεί ιδιαίτερη ρίζα

Δ. ότι στη θέση κατιόντος του κληρονομούμενου, που δεν ζει κατά την επαγωγή, υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με συγγενικό δεσμό με τον κληρονομούμενο

Απαντήσεις

1.A, 2.Γ, 3.Δ, 4.Β, 5.Α, 6.Γ, 7.Γ, 8.Γ, 9.Β, 10.Δ, 11.Γ, 12.Δ, 13.Β, 14.Α, 15.Β, 16.Γ, 17.Γ, 18.Β, 19.Α, 20.Α, 21.Δ, 22.Γ, 23.Γ, 24.Β, 25.Α, 26.Α, 27.Γ, 28.Γ, 29.Γ, 30.Δ, 31.Β, 32.Γ, 33.Α, 34.Δ, 35.Δ, 36.Γ, 37.Β, 38.Γ, 39.Δ, 40.Δ.