Άνοδος 10,3% στο μισθολογικό κόστος το δεύτερο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους ενισχύθηκε κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Άνοδο παρουσίασε το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους ενισχύθηκε κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, χωρίς καμία εποχική διόρθωση ή διόρθωση ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών. Η αύξηση αυτή ξεπερνά τον ρυθμό του 8,6% που είχε καταγραφεί πέρυσι, σηματοδοτώντας μια έντονη επιτάχυνση .

Με εποχική διόρθωση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 8,7%, ενώ με διόρθωση εργάσιμων ημερών η άνοδος διαμορφώθηκε σε 10,1%. Οι διαφορετικοί υπολογισμοί επιτρέπουν πιο ακριβή αποτύπωση της τάσης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως αργίες και εποχικότητα.

Τι μετρά ο δείκτης

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή του ωρομισθίου, δηλαδή πόσο αλλάζει το μέσο κόστος ανά ώρα εργασίας για τους εργοδότες. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται οι τακτικές αμοιβές (μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες), τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας), καθώς και μπόνους. Δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, οι αποζημιώσεις απόλυσης μετά το 2013 .

Η άνοδος του δείκτη σημαίνει ότι οι εργοδότες πληρώνουν υψηλότερες αμοιβές ανά ώρα εργασίας, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε αυξήσεις μισθών, σε περισσότερες παροχές ή σε μειωμένες ώρες απασχόλησης σε σχέση με τις αμοιβές.