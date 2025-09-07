Έρχονται νέα λουκέτα στις επιχειρήσεις - Παγωμένοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μετά τη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα στη ΔΕΘ, κυρίως για τη μείωση της φορολογίας, που έχουν σκοπό την επαναπροσέγγιση της μεσαίας τάξης.

Λουκέτα στο εμπόριο το επόμενο χρονικό διάστημα βλέπει η αγορά μετά τη ΔΕΘ, όπου δεν ανακοινώθηκε κανένα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. ποτιμώντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσε: «Οι ανακοινώσεις που έκανε από τη ΔΕΘ ο κύριος πρωθυπουργός έχουν μέτρα τα οποία κάποιος μπορεί να τα αποτιμήσει θετικά. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά είδαμε μία βελτίωση στους φορολογικούς συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Είναι μέτρα καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, κατά την δική μου άποψη. Είδαμε μέτρα για το δημογραφικό, δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά».

«Από την άλλη πλευρά, δεν είδαμε απολύτως τίποτα για την μικρομεσαία και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η κατάσταση είναι απογοητευτική για τους επαγγελματίες έμπορους βιοτέχνες. ”Παγώσαμε” όταν ακούσαμε κανένα μέτρο ουσίας για εμάς, πλην ελαχίστων σε ό,τι αφορά το τεκμαρτό».

Ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Γενικός διευθυντής εθνικής ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών: Δεν ακούστηκε η λέξη αγροτική παραγωγή ή πρωτογενής τομέας

Ο Μόσχος Κορασίδης, γενικός διευθυντής εθνικής ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών, ανέφερε:

«Χθες δεν ακούστηκε τίποτα. Το ένα θέμα είναι η παραγωγή και από την άλλη μεριά η δυστοπία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ακούστηκε η λέξη ”αγροτική παραγωγή” ή ”πρωτογενής τομέας” κι αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες στις πληρωμές, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η εργατολόγος, Ματίνα Τριανταφύλλη σημείωσε: «Δεν είδαμε κάτι για την στεγαστική πολιτική, στους έμμεσους φόρους τίποτα. Θεωρώ ότι επιλέχθηκε να γίνει μία ελάφρυνση σε μικρές ομάδες. Όμως τα μέτρα αφορούν λίγους, πολλές ομάδες -άρα πολλές ανακοινώσεις- αλλά τον πολύ κόσμο ουσιαστικά δεν τον αφορούν τα μέτρα. Δεν τον ελαφρύνει σε τίποτα, το εισόδημα παραμένει δυσανάλογο σε σχέση με την ακρίβεια».