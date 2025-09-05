Η ACS και τα επόμενα βήματα των GLS και Quest Holdings, τι έδειξαν τα hard data για τις online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και η «κόκκινη κάρτα» του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην ADAPTIT

«Κόκκινη κάρτα» του ΝΣΚ στην ADAPTIT

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) δημοσίευσε γνωμοδότηση σχετικά με σοβαρή διαφορά που είχε προκύψει ανάμεσα στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την εταιρεία ADAPTIT, η οποία είχε αναλάβει το έργο «Επέκταση – Αναβάθμιση του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» με προϋπολογισμό περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2023 και προέβλεπε ότι η ADAPTIT θα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία ένα αναβαθμισμένο σύστημα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών μέσα σε επτά μήνες. Στην πορεία, όμως, παρουσιάστηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Η εταιρεία ζήτησε παρατάσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση δόθηκαν, αλλά τελικά, όταν έληξε ο συμβατικός χρόνος, το Υπουργείο απέρριψε το αίτημα νέας παράτασης και κάλεσε την ανάδοχο να παραδώσει το έργο ολοκληρωμένο. Τον Αύγουστο του 2024 η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπίστωσε ότι σημαντικά τμήματα του έργου δεν είχαν ολοκληρωθεί – μεταξύ άλλων το σύστημα παρακολούθησης σκαφών, η εκπαίδευση χρηστών και η δοκιμαστική λειτουργία. Παρά ταύτα, στις 31 Αυγούστου η ADAPTIT ανακοίνωσε ότι παρέδωσε το έργο στο σύνολό του και στη συνέχεια επικαλέστηκε το νόμο για «αυτοδίκαιη παραλαβή». Σύμφωνα με αυτόν, αν η Επιτροπή δεν εκδώσει πρωτόκολλο μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θεωρείται ότι η παραλαβή έγινε αυτομάτως. Η εταιρεία ζήτησε έτσι να πληρωθεί το σύνολο του ποσού. Το υπουργείο, ωστόσο, προχώρησε σε συνεχείς ελέγχους μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2024, στους οποίους αποδείχθηκε –όπως ανέφερε και η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Λειτουργιών– ότι το παραδοτέο δεν μπορούσε να λειτουργήσει επιχειρησιακά. Τον Δεκέμβριο η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης του έργου και της κήρυξης της ADAPTIT ως έκπτωτης, απόφαση που επικύρωσε και το υπουργείο. Η εταιρεία απάντησε με ενδικοφανή προσφυγή, την οποία το υπουργείο απέρριψε σιωπηρά, και στη συνέχεια κατέθεσε αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, ζητώντας την πληρωμή της. Με τη γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ πήρε σαφή θέση, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε αυτοδίκαιη παραλαβή, γιατί η Επιτροπή είχε κινηθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και, το σημαντικότερο, είχαν εντοπιστεί ουσιώδεις ελλείψεις στο έργο που καθιστούσαν αδύνατη την οριστική παραλαβή του. Επομένως, η Επιτροπή διατήρησε πλήρως την αρμοδιότητά της και οι αποφάσεις της –συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης για έκπτωση της εταιρείας– θεωρούνται νόμιμες.

Εκκλησία και νέες τεχνολογίες

Πρόγραμμα ύψους 5 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκκλησίας σε ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε χθες και απευθύνεται στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων του προσωπικού της Εκκλησίας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες. Δίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη δια βίου μάθηση και στη στήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η επιλογή των έργων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης.

Οι online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ

Η δυναμική ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ αποτέλεσε το βασικό σημείο της παρουσίασης που έκανε χθες στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Jan Karas. Όπως υπογράμμισε, η συμβολή του ψηφιακού σκέλους στα συνολικά έσοδα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με το μερίδιο να διατηρεί ανοδική πορεία τα τελευταία τρίμηνα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των online εσόδων στο GGR ανήλθε στο 31% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 30% στο πρώτο τρίμηνο και 27% την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Οι επιδόσεις ανά brand κατέδειξαν πως η Stoiximan εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή δυναμική, ενώ η ΟΠΑΠ ενισχύει σταθερά τη θέση της. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η Stoiximan παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 149 εκατ. ευρώ, με την ΟΠΑΠ να φθάνει στα 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η βάση των ενεργών χρηστών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τη Stoiximan να καταγράφει στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 σχεδόν 318 χιλιάδες μηνιαίους παίκτες και την ΟΠΑΠ 214 χιλιάδες μηνιαίους παίκτες. Η ανάλυση του online μείγματος προϊόντων δείχνει διαφοροποιημένη ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους τομείς. Το iBetting σημείωσε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 αύξηση 5% σε ετήσια βάση, το iGaming (online καζίνο) κατέγραψε άνοδο 22%, ενώ η διαδικτυακή λοταρία εκτοξεύτηκε με 30% αύξηση. Στην κατανομή των εσόδων, το online καζίνο ενίσχυσε σταθερά τη θέση του φθάνοντας να αντιπροσωπεύει το 48,9% της συνολικής δραστηριότητας, το στοίχημα καλύπτει το 45,1%, ενώ η λοταρία το 6%.

Η ACS και το επόμενο βήμα της GLS

Η Quest Holdings, στην εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση για το πρώτο μισό του 2025, απεκάλυψε τεχνικά στοιχεία που αφορούν στη συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία GLS για την πώληση του 20% της ACS.Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη το φθινόπωρο του 2024, ολοκληρώθηκε έναντι 74 εκατ. ευρώ και προβλέπει ότι η GLS διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει το υπόλοιπο 80% της ACS είτε στις 31 Οκτωβρίου 2025 είτε στις 30 Οκτωβρίου 2026. Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα 296 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Quest έχει διασφαλίσει δικαίωμα επαναγοράς του 20% σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το δικό της δικαίωμα. Στους οικονομικούς λογαριασμούς του ομίλου και της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2025 έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα ποσά που αποτυπώνουν τις αξίες αυτών των δικαιωμάτων. Στο ενεργητικό καταγράφηκαν 14,2 εκατ. ευρώ για το δικαίωμα επαναγοράς του 20% της ACS, ενώ στο παθητικό 12,2 εκατ. ευρώ που αφορούν στην αποτίμηση των επιλογών της GLS, δηλαδή είτε να αποκτήσει το υπόλοιπο 80% είτε να πουλήσει ξανά το 20% που κατέχει. Η αποτίμηση των εν λόγω παραγώγων είχε θετική επίδραση 1,3 εκατ. ευρώ στην κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2025. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία για την GLS, η 31η Οκτωβρίου 2025, πλησιάζει, η διοίκηση του ομίλου Quest παραπέμπει στις αποφάσεις των Γερμανών για το αν θα ενεργοποιηθεί η εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού. Σε κάθε περίπτωση, η αξία του deal μπορεί να εκτιναχθεί έως τα 370 εκατ. ευρώ, εφόσον η GLS προχωρήσει στην εξαγορά της ACS στο σύνολό της.

To option για την Μπενρουμπή

Μπορεί η αποτίμηση των παραγώγων για την ACS να είχε θετική επίδραση στην κερδοφορία της Quest Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ωστόσο το παράγωγο για τη Μπενρουμπή είχε οριακά αρνητική. Η Quest Holdings προχώρησε στις αρχές του έτους στην εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή έναντι 25,4 εκατ. ευρώ, με τα 22,3 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται σε μετρητά και τα υπόλοιπα 3,1 εκατ. ευρώ να συνδέονται με ενδεχόμενες μελλοντικές αποδόσεις. Από τη συναλλαγή προέκυψε προσωρινή υπεραξία άνω των 20 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για σημαντική αξία πέρα από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Μπενρουμπή. Η συμφωνία με την Μπενρουμπή προβλέπει ότι το 2027 η Quest Holdings θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και το υπόλοιπο 30% της ιστορικής ελληνικής εταιρείας. Ως προς το παράγωγο που συνδέεται με την εξαγορά του υπολοίπου 30% η Quest Holdings έχει αποτυπώσει στις οικονομικές της καταστάσεις δύο δικαιώματα: το δικαίωμα εξαγοράς (call option) ύψους 1,8 εκατ. ευρώ και το δικαίωμα πώλησης (put option) από την πλευρά των μειοψηφούντων μετόχων, αξίας περίπου 1,9 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση αυτών των δικαιωμάτων μείωσε την κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2025 κατά 69 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, σε επίπεδο Ομίλου, η συμφωνία απεικονίστηκε διαφορετικά: αναγνωρίστηκε υποχρέωση 8,2 εκατ. ευρώ για τη μελλοντική εξαγορά του μεριδίου των μειοψηφούντων μέσω των ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του εξαμήνου με 376 χιλιάδες ευρώ.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, αναμένεται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, μια πολιτική κίνηση που ήδη έχει αρχίσει να προκαλεί αναταράξεις στις αγορές ομολόγων της ευρωζώνης. Συμπωματικά , την ίδια ημέρα, θα βρίσκεται στην γαλλική πρωτεύουσα ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημήτριο Τσάκωνα. Η ελληνική αποστολή θα βρεθεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετάσχει στο 1st Financial Markets Week (FMW), που διοργανώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα του FMW περιλαμβάνει συνεδριάσεις κορυφαίων επιτροπών του ΟΟΣΑ, όπως η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών, το Εργαστήριο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαχείριση Δημόσιου Χρέους, καθώς και θεματικές ενότητες για την Ασφάλιση, τις Συντάξεις, την Προστασία Χρηματοπιστωτικών Καταναλωτών και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση. Παρά τον πλούτο της θεματολογίας του FMW, ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» για τους συμμετέχοντες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και το βάρος του γαλλικού δημόσιου χρέους …