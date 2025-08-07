Ο ανταγωνισμός ΔΕΗ - ΟΤΕ στο Fiber to the Home, τέλος στη δικαστική εκκρεμότητα της καθολικής υπηρεσίας, η νέα κοινοπραξία HEC – Polyeco και το νέο Credit Facility της Coca-Cola HBC

Η «μάχη του» Fiber to the Home

Aνακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, με επίκεντρο την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία Fiber to the Home (FTTH), καθώς δύο από τους ισχυρότερους παρόχους υποδομών, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, εντείνουν τη δραστηριότητά τους και επιδιώκουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην επόμενη μέρα της σταθερής ευρυζωνικότητας. Η ΔΕΗ, υπό την ηγεσία του Γιώργου Στάσση, ανεβάζει ταχύτητα στον στρατηγικό τομέα των τηλεπικοινωνιών, με το δίκτυο FTTH να έχει φτάσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2025 σε περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 235% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 και 94% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη 1,5 εκατομμυρίου εγκαταστάσεων έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής με internet-only υπηρεσίες, μέσω της θυγατρικής ΔΕΗ Fibergrid, ενισχύει τον ανταγωνισμό, προσφέροντας συνδέσεις 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps αποκλειστικά μέσω οπτικής ίνας. Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επεκτείνεται σταδιακά σε νέες περιοχές. Στον απόηχο της κλιμακούμενης δραστηριοποίησης της ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τοποθετήθηκε χθες δημόσια, επισημαίνοντας πως η είσοδος της ΔΕΗ δεν αποτέλεσε έκπληξη και πως το μερίδιο αγοράς που κατέχει προς το παρόν παραμένει κάτω του 10%.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΔΕΗ είναι ήδη «ώριμες» από πλευράς υποδομών του ΟΤΕ, μειώνοντας έτσι τον άμεσο αντίκτυπο στην ηγετική θέση του Οργανισμού. Η πορεία του ΟΤΕ στο FTTH παραμένει δυναμική, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2025 προστέθηκαν 76.000 νέες καθαρές συνδέσεις, οδηγώντας το σύνολο των συνδρομητών σε 470.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων του Ομίλου. Παρά την πρόοδο, το ποσοστό αυτό καταδεικνύει και το σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ καλύπτει πλέον σχεδόν 1,9 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με προοπτική να φτάσει τα 2,1 εκατομμύρια έως το τέλος του 2025 και τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2027.

Η διείσδυση των FTTH υποδομών του ΟΤΕ ανέρχεται σε 31%, έναντι 24% πριν από έναν χρόνο, με την αύξηση αυτή να αποτυπώνει την επιτυχία της στρατηγικής μετάβασης αλλά και την επίδραση των κρατικών επιδοτήσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους συνολικούς συνδρομητές FTTH, το 84% χρησιμοποιούν απευθείας την υποδομή του ΟΤΕ, ενώ το 46% των συνδρομητών του ανταγωνισμού εξυπηρετούνται μέσω του δικτύου του, έναντι 37% το 2024. Η αύξηση αυτή αποδίδεται και στις συμφωνίες χονδρικής που συνάφθηκαν μεταξύ των παρόχων, μέσω εκπτώσεων όγκου.

Η Φοίβη Ενεργειακή

Η Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προχώρησε χθες σε εκταμίευση ποσού 4,9 εκατ. ευρώ από το κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει συνομολογήσει με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, αξιοποιώντας κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και αφορά στο μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο που κατασκευάζεται στην Πτολεμαΐδα, ισχύος 550 MW. Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 294,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 184 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τα υπόλοιπα 110,4 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούνται από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η Eurobank λειτουργεί ως διαχειριστής πληρωμών. Το υπόλοιπο ποσό των 73,6 εκατ. ευρώ καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Το έργο προχωρά κανονικά και βρίσκεται σε πλήρη φάση κατασκευής, χωρίς αλλαγές στην προβλεπόμενη ισχύ, παρά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ο φωτοβολταϊκός σταθμός αναπτύσσεται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στη θέση «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα», καλύπτοντας περιοχές των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης. Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία είχε επιλεγεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2022.

Νέα κοινοπραξία HEC – Polyeco

Οι γνωστές εταιρείες στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η HEC (Hellenic Environmental Center), συμφερόντων του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη και η Polyeco, εταιρεία που ελέγχεται από τον Γιάννη Πολυχρονόπουλο συνέστησαν μια νέα κοινοπραξία με τον διακριτικό τίτλο POLYHEC No.8. Ο σκοπός της κοινοπραξίας είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από σταθμούς παραγωγής ρεύματος (ΑΣΠ και ΤΣΠ) της ΔΕΗ στα νησιά. Η κοινοπραξία θα λειτουργεί για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, να γίνει η τελική παραλαβή από τη ΔΕΗ και να εκκαθαριστούν όλοι οι οικονομικοί λογαριασμοί με τον εργοδότη και τρίτους. Το συνολικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας είναι 6.000 ευρώ, εκ των οποίων 4.200 ευρώ καλύπτονται από την HEC (70%) και 1.800 ευρώ από την Polyeco (30%). Η HEC θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του έργου και θα έχει τον κύριο λόγο στη διαχείριση και την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, από κοινού με την Polyeco.

Τέλος σε 15ετή εκκρεμότητα

Τίτλους τέλους έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει αναφορικά με τον επιμερισμό του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2010 και 2011. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες Vodafone, Wind, CYTA, Newsphone και Forthnet είχαν προσφύγει κατά των σχετικών αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τις οποίες είχε καθοριστεί το συνολικό κόστος της καθολικής υπηρεσίας σε 46,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 29,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν στον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ είχε παρέμβει υπέρ του κύρους των αποφάσεων της ΕΕΤΤ, ενώ οι πρώτες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απέρριψαν τις αιτήσεις ακύρωσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η Vodafone είχε προχωρήσει σε εφέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, διεκδικώντας την ανατροπή των απορριπτικών αυτών αποφάσεων. Ωστόσο, μόλις προσφάτως εκδόθηκαν οι οριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες απέρριψαν στο σύνολό τους τις αιτήσεις ακύρωσης, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα των αποφάσεων της ΕΕΤΤ και κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο της δικαστικής αμφισβήτησης για την καθολική υπηρεσία των εν λόγω ετών.

Η εθελούσια έξοδος στον ΟΤΕ

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο ΟΤΕ προχώρησε στη συνέχιση της εφαρμογής των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Το συνολικό κόστος της εθελουσίας διαμορφώθηκε σε 23,6 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο ΟΤΕ και 11,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά την ίδια περίοδο του 2024 ανήλθαν σε 28,6 εκατ. ευρώ και 13,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καταγράφοντας μείωση σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων διαμορφώθηκαν στα 25,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο ΟΤΕ και 12,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 26,3 εκατ. ευρώ και 12,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η επίδραση των εθελούσιων αποχωρήσεων αποτυπώθηκε και στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2025 σε 9.692 άτομα, έναντι 10.024 στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και 10.281 στο τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους. Στην εταιρεία, ο αριθμός των εργαζομένων περιορίστηκε σε 3.548, από 3.630 στο τέλος του 2024 και 3.649 στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε πτωτική πορεία κινήθηκαν και οι συνολικές αποδοχές προσωπικού για τον Όμιλο ΟΤΕ, οι οποίες ανήλθαν σε 200,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, μειωμένες σε σχέση με τα 207,4 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου. Στον αντίποδα, στην εταιρεία καταγράφηκε οριακή αύξηση των αποδοχών, οι οποίες ανήλθαν σε 94,8 εκατ. ευρώ, έναντι 93,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC προχώρησε προ ημερών σε νέα συμφωνία χρηματοδότησης, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κοινοπρακτική ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση (RCF), η οποία επρόκειτο να λήξει τον Απρίλιο του 2026. Με τη νέα συμφωνία αυξήθηκε το συνολικό διαθέσιμο ποσό από 800 εκατ. ευρώ σε 1,2 δισ. ευρώ, με νέα ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2030 και δυνατότητα παράτασης έως το 2032. Η δανειολήπτρια εταιρεία είναι η Coca-Cola HBC Finance B.V., θυγατρική του Ομίλου, ενώ η μητρική εταιρεία παρέχει πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση για το σύνολο του ποσού. Η συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή είναι «πράσινη», δηλαδή συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς.