Η Σοφία είναι εκτός ελέγχου, καταγγέλλει τον Αλέξανδρο για την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel, στις 21:00

Ο Πέτρος, πληγωμένος και ανήμπορος να ξεπεράσει όσα συνέβησαν με τον Άρη, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση του με την Αλίκη.

Η Αλίκη καταρρέει, αλλά επιμένει να κρατά κρυφή την αλήθεια για να τον προστατέψει.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη εκβιάζει τον Άρη, απαιτώντας χρήματα για να μη μιλήσει στον Πέτρο.

Εκείνος υποκύπτει για να προστατέψει την Αλίκη, όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Ο Αλέξανδρος καταθέτει μήνυση για μοιχεία εναντίον της Σοφίας. Το ξενοδοχείο συγκλονίζεται από τη σύλληψή της, ενώ η οικογένεια διαλύεται μπροστά στα μάτια όλων.

Ο Χατζημήτρος πιέζει ασφυκτικά τον Ρήγα να τηρήσει τη συμφωνία τους, όμως ο Ρήγας αποφασίζει να εξαφανιστεί μαζί με την Κυβέλη. Εκείνη, διχασμένη ανάμεσα στα παιδιά της και στον Ρήγα, παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα.

Στα Προσφυγικά, ο Χαραλάμπης προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη τη γειτονιά απέναντι στα παιχνίδια του Χατζημήτρου. Η εμπιστοσύνη, όμως, έχει κλονιστεί και ο αγώνας για τη γη τους μόλις ξεκινά…

