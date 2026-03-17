Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel, στις 21:00
Ο Πέτρος, πληγωμένος και ανήμπορος να ξεπεράσει όσα συνέβησαν με τον Άρη, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση του με την Αλίκη.
Η Αλίκη καταρρέει, αλλά επιμένει να κρατά κρυφή την αλήθεια για να τον προστατέψει.
Την ίδια στιγμή, η Ελένη εκβιάζει τον Άρη, απαιτώντας χρήματα για να μη μιλήσει στον Πέτρο.
Εκείνος υποκύπτει για να προστατέψει την Αλίκη, όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει.
Ο Αλέξανδρος καταθέτει μήνυση για μοιχεία εναντίον της Σοφίας. Το ξενοδοχείο συγκλονίζεται από τη σύλληψή της, ενώ η οικογένεια διαλύεται μπροστά στα μάτια όλων.
Ο Χατζημήτρος πιέζει ασφυκτικά τον Ρήγα να τηρήσει τη συμφωνία τους, όμως ο Ρήγας αποφασίζει να εξαφανιστεί μαζί με την Κυβέλη. Εκείνη, διχασμένη ανάμεσα στα παιδιά της και στον Ρήγα, παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα.
Στα Προσφυγικά, ο Χαραλάμπης προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη τη γειτονιά απέναντι στα παιχνίδια του Χατζημήτρου. Η εμπιστοσύνη, όμως, έχει κλονιστεί και ο αγώνας για τη γη τους μόλις ξεκινά…
