Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Ρήγας επιστρέφει με λαχτάρα στο δωμάτιο της Ιουλίας Γιαχαλή και σοκαρισμένος ανακαλύπτει ότι είναι νεκρή.

Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο με το όνομά του το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο: «το θηρίο δεν κρύβεται στον ουρανό». Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο.

Η Αλίκη στέλνει καχύποπτη τον Χρόνη στο δωμάτιο της Γιαχαλή, αλλά εκείνη δεν απαντά. Αντίθετα, την πόρτα ανοίγει ο Ρήγας… Η Ιουλία Γιαχαλή δεν βρίσκεται πια στο δωμάτιό της…

Η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά, ενώ οι εξηγήσεις και η στάση του Ρήγα κάθε άλλο παρά πείθουν τον αστυνόμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του.

Η Κυβέλη λαμβάνει τα μέτρα της καθώς το βιβλίο επισκεπτών και η μαρτυρία της Αγγέλας καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της για την διαμονή και την αναχώρηση της Θωμοπούλου από το ξενοδοχείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=bJqHsbe6NV8}