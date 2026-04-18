Στο σημείο έσπευσε ιΟι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ενώ ορισμένοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.σχυρή αστυνομική δύναμη, ανάμεσά τους και άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ουκρανικής αστυνομίας.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στο Κίεβο, μετά από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Χολοσίβσκι.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας πανικό και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, όπου οχυρώθηκε, κρατώντας σύμφωνα με τις αρχές ομήρους και έπεσε νεκρός κατά την προσπάθεια των αρχών να τον συλλάβουν.

Μετά από μεγάλη κινητοποίηση, οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, οι δυνάμεις εισήλθαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο ένοπλος και εκείνος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε προηγουμένως πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά την επιχείρηση, ενώ είχαν προηγηθεί προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι από το περιστατικό υπάρχουν τουλάχιστον δύονεκροί και περίπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Από τους πυροβολισμούς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί νεκροί και τραυματίες, με τις αρχές να αναφέρουν ότι πέντε θύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Χολοσίεφσκι και πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς και ενήλικες που λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Τραυματισμένος είναι επίσης φύλακας ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης πριν προχωρήσει στην επίθεση έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που ζούσε.

{https://x.com/nexta_tv/status/2045507442188919066}

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο.

{https://x.com/blyskavka_ua/status/2045507005561844069}

{https://x.com/LeDirectInfo/status/1771912827311202382}