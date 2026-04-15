Η ανάπτυξη περιλαμβάνει ναύτες και πεζοναύτες που αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Το Πεντάγωνο στέλνει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο πρόσθετων επιθέσεων ή χερσαίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση που μια εύθραυστη εκεχειρία δεν τηρηθεί, αναφέρει η Washington Post επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι δυνάμεις που μετακινούνται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες, οι οποίοι επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και στα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ακόμη 4.200 στρατιώτες της Boxer Amphibious Ready Group και της επιβιβασμένης δύναμης πεζοναυτών της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών αναμένεται να φτάσουν προς το τέλος του μήνα.

Η ενίσχυση της πολεμικής ισχύος φαίνεται ότι θα συνδυαστεί με πολεμικά πλοία που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίμηνη εκεχειρία πρόκειται να λήξει στις 22 Απριλίου. Οι στρατιώτες θα προστεθούν σε περίπου 50.000 άτομα προσωπικό που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ναυτικό αποκλεισμό από και προς ιρανικά λιμάνια, προσπαθώντας να πιέσει το ιρανικό καθεστώς να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου της Μέσης Ανατολής μέσω του Περσικού Κόλπου, και να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες ναυάγησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά ο πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να συνεχιστούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα και είπε στο Fox Business ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά» στο τέλος του.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ερωτηθείσα σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει σοφά αφήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές, σε περίπτωση που οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν καταλήξουν σε συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ, ο Βανς και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έκαναν πολύ σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ», είπε, προβλέποντας ότι η «απελπισία του Ιράν για μια συμφωνία θα αυξηθεί μόνο» με την εφαρμογή του αποκλεισμού.

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush βρισκόταν κοντά στο Κέρας της Αφρικής την Τρίτη και αναμένεται να κάνει ασυνήθιστη πορεία γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής για να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή.

Ναυτικός αποκλεισμός

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στον αποκλεισμό πιθανότατα ελέγχουν πλοία που θεωρούνται ύποπτα για υποστήριξη του Ιράν. Οπλισμένες ομάδες επιβίβασης από τις Navy SEALs, το Σώμα Πεζοναυτών ή την Ακτοφυλακή έχουν εκπαιδευτεί να καταλαμβάνουν σκάφη, ανεξάρτητα από το αν τα πληρώματά τους συνεργάζονται με τις αμερικανικές δυνάμεις ή όχι, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Μέχρι την Τρίτη δεν είχε συμβεί τέτοιο περιστατικό. Ωστόσο, στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης έξι εμπορικά πλοία αναχαιτίστηκαν και όλα επέστρεψαν στο Ιράν χωρίς επεισόδια. Πάνω από 12 πολεμικά πλοία βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού, αντιμετωπίζοντας πλοία που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η άφιξη περισσότερων αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα αυξήσει την πίεση προς το Ιράν και θα δώσει στον διοικητή της CENTCOM και άλλους ανώτερους στρατιωτικούς περισσότερες επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Όσο περισσότερα εργαλεία έχεις στη φαρέτρα σου, τόσο περισσότερες επιλογές έχεις», δήλωσε ο απόστρατος ναύαρχος Τζέιμς Φόγκο, χαρακτηρίζοντας την ενίσχυση «εφεδρική δυνατότητα σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά».

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις επιβίβασης σε πλοία είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς υπάρχει κίνδυνος αντίστασης από τα πληρώματα ή επίθεσης από ιρανικές δυνάμεις με drones ή ταχύπλοα.

Σενάρια για χερσαίες επιχειρήσεις

Καθώς ο αποκλεισμός συνεχίζεται, στρατιωτικοί σχεδιάζουν και πιθανή κλιμάκωση: χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συζητούνται σενάρια από ειδικές επιχειρήσεις για εξαγωγή ιρανικού πυρηνικού υλικού, μέχρι αποβατικές επιχειρήσεις πεζοναυτών ή κατάληψη στρατηγικών σημείων όπως το νησί Χαργκ, βασική εγκατάσταση εξαγωγών στον Περσικό Κόλπο.

Η επιβολή ενός παρατεταμένου αποκλεισμού θεωρείται «πολύ δύσκολη αποστολή» για τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις θα ήταν ακόμη πιο επικίνδυνες, σύμφωνα με τον απόστρατο πεζοναύτη και πρώην αξιωματικό της CIA Mick Mulroy.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ακόμη και μια συμφωνία για «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος για 10-20 χρόνια θα πρέπει να σταθμιστεί απέναντι στους κινδύνους για τους στρατιώτες στο έδαφος του Ιράν.