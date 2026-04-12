Η Accept - LGBTI Cyprus καλεί τους πολίτες να μην παραμένουν σιωπηλοί, αλλά να καταγράφουν και να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά, ζητώντας συντονισμένη δράση από όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να αποτραπεί η παγίωση τέτοιων φαινομένων.

Έντονη ανησυχία για περιστατικά καύσης σημαιών ΛΟΑΤΚΙ+ σε λαμπρατζιές εξέφρασε η Accept - LGBTI Cyprus, κάνοντας λόγο για πρακτικές που, όπως επισημαίνει, «δεν αποτελούν έθιμο αλλά εκπαίδευση στη βία και στον εκφασισμό της νεολαίας».

Σε δημόσια παρέμβασή της, η οργάνωση κατήγγειλε περιστατικά σε περιοχές της Λάρνακας - όπως η Βεργίνα και το Καλό Χωριό - όπου στο παραδοσιακό έθιμο του «Ιούδα», έκαψαν σύμβολα που στοχοποιούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Σημειώνεται πως με βάση την παράδοση, το Μεγάλο Σάββατο στο πραύλιο της εκκλησίας «καίνε» τον Ιούδα.

Πιο συγκεκριμένα, για την λαμπρατζιά κατασκευάζεται κυρίως από ανήλικους ένα είδωλο με ανθρώπινη μορφή, που τοποθετείται πάνω σε ένα μεγάλο όγκο από ξύλα. Έτσι γίνεται μια μικρή αναπαράσταση που συμβολίζει την προδοσία του Ιούδα προς το Χριστό, που τον οδήγησε στην Σταύρωση.

«Δεν είναι αθώες πράξεις»

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να θεωρηθούν «παιδικές αταξίες», αλλά πράξεις που ενισχύουν την κουλτούρα μίσους και ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες.

Η οργάνωση σημειώνει ότι τα παιδιά που πήραν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι «οι αυριανοί πολίτες - ψηφοφόροι, γονείς και επαγγελματίες - που θα διαμορφώσουν τις αξίες της κοινωνίας», προειδοποιώντας πως η ανοχή ή η επιδοκιμασία παρόμοιων φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση ρατσιστικών και αποκλειστικών αντιλήψεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο θεσμών όπως η Εκκλησία, τα πολιτικά κόμματα, τα σωματεία και η Πολιτεία, με την οργάνωση να τονίζει ότι «η σιωπή ισοδυναμεί με ανοχή».

Πηγή: Sigma Live