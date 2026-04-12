Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τις συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και η πρώτη απάντηση της Τεχεράνης.

«Επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Έχουμε καταστήσει ξεκάθαρα ποιες είναι οι «κόκκινες» γραμμές μας, σε ποια πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε κάποιες προτάσεις και σε ποια σημεία δεν είμαστε διατεθειμένοι. Και το ξεκαθαρίσαμε όσο μπορούσαμε. Τι Ιράν επέλεξε να μην αποδεχτεί τους όρους μας» τόνισε ο Τζέι Ντι Βανς, με το Ιράν να απαντάει ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις υπερβολικές και παράνομες απαιτήσεις τους».

Στις δηλώσεις ο Βάνς μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων με το Ιράν ξεκαθάρισε επίσης ότι «έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς και αυτή είναι μια καλή είδηση. Η κακή είδηση είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία -και πιστεύω ότι αυτή είναι κακή είδηση για το Ιράν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα πυρηνικά ο Βανς τόνισε: «Πρέπει να δούμε μια ρητή δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα επιδιωξει ένα πυρηνικό όπλο, και ότι δεν θα επιδιώξει τα εργαλεία εκείνα που θα τους επέτρεπαν να κατασκευάσουν γρήγορα ένα πυρηνικό όπλο».

Όπως πρόσθεσε: Το απλό ερώτημα είναι, βλέπουμε μια θεμελιώδη δέσμευση βούλησης από τους Ιρανούς να μην αναπτύξουν πυρηνικά όπλα, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο σε δύο χρόνια από τώρα, αλλά μακροπρόθεσμα; Δεν το έχουμε δει ακόμα. Ελπίζουμε ότι θα το δούμε».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν «αρκετά ευέλικτη»

Δημοσιογράφος ρώτησε επίσης τον Βανς αν η συζήτηση κατέληξε σε κάποιο πλαίσιο και αν τέθηκε το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Σίγουρα προέκυψε αυτή η συζήτηση», απάντησε ο Βανς και συμπλήρωσε: «Αλλά και πάλι, σας λέω ότι δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι Ιρανοί ήταν πρόθυμοι να αποδεχτούν τους όρους μας. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά ευέλικτοι. Άλλωστε ο πρόεδρος μας είπε ότι πρέπει να πάτε με καλή πίστη και να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχετε μια συμφωνία. Το κάναμε αυτό και δυστυχώς δεν καταφέραμε να σημειώσουμε καμία πρόοδο».

Σημειώνεται ότι ο Βάνς ανέφερε πως κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μιλούσε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνεχώς «τουλάχιστον 12 φορές», όπως και με τον Ναύαρχο Κούπερ, με τον Πιτ Χέγκσεθ, με τον Μάρκο Ρούμπιο και με ολόκληρη την ομάδα εθνικής ασφάλειας. «Μιλήσαμε με τον Σκοτ ​​Μπέσεντ αρκετές φορές, οπότε κοιτάξτε, ήμασταν συνεχώς σε επικοινωνία με την ομάδα, επειδή διαπραγματευόμασταν καλή τη πίστει... ». Ενώ κατέληξε σημειώνοντας: «Φεύγουμε από εδώ με μια πολύ απλή πρόταση κατανόησης που είναι η τελική και καλύτερη προσφορά μας. Θα δούμε αν οι Ιρανοί την αποδεχτούν».

Η πρώτη απάντηση του ΥΠΕΞ του Ιράν

«Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες» απαιτήσεις τους», ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η επιτυχία αυτής της διπλωματικής διαδικασίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, την απουσία κάθε υπερβολικής και παράνομης απαίτησης και την αποδοχή των νόμιμων δικαιωμάτων και των θεμιτών συμφερόντων του Ιράν», τόνισε μέσω X ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Και συνέχισε: «Κατά τις τελευταίες 24 ώρες, συζητήθηκαν διάφορες πτυχές των κύριων θεμάτων των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ, του πυρηνικού ζητήματος, της αποζημίωσης για τον πόλεμο, της άρσης των κυρώσεων και της πλήρους λήξης του πολέμου κατά του Ιράν και στην περιοχή. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την κυβέρνηση και τον ζεστό, ευγενή λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για τη φιλοξενία των διαπραγματεύσεων και τις άοκνες προσπάθειές τους για την προώθηση αυτής της διαδικασίας».

Στον «αέρα» η εκεχειρία των δύο εβδομάδων

Υπογραμμίζεται τέλος ότι το αδιέξοδο στις συνομιλίες θέτει σε σημαντικό κίνδυνο την εκεχειρία δύο εβδομάδων που ανακοίνωσαν τα μέρη την περασμένη εβδομάδα, ενώ μεγαλώνει η πιθανότητα αναζωπύρωσης και κλιμάκωσης των μαχών.

Παράλληλα, χωρίς δέσμευση από το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, οι παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες θα συνεχίσουν να περιορίζονται με ότι αυτό σημαίνει για τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του είχε επίσης υποσχεθεί πριν από την έναρξη της εκεχειρίας ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός του Ιράν θα πεθάνει» εάν οι ηγέτες της χώρας δεν προχωρούσαν σε μια συμφωνία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι σαφές αν θέλει να συνεχίσει έναν πόλεμο που έχει γίνει βαθιά αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών και τον οποίο ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει.

«Το Ιράν δεν βιάζεται για συμφωνία»

Σύμφωνα πάντως με το CNN, o πρώην διαπραγματευτής του Υπουργείου Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή, Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί «έχουν περισσότερα χαρτιά από τους Αμερικανούς» μετά από 21 ώρες συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που έληξαν χωρίς συμφωνία.

«Προφανώς δεν βιάζονται να κάνουν παραχωρήσεις», δήλωσε ο Μίλερ στο CNN, υπονοώντας ότι το Ιράν φαίνεται να λειτουργεί με πιο αργό χρονοδιάγραμμα από τις ΗΠΑ.

«Μου φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Έχουν αποδείξει ότι έχουν μετατρέψει τη γεωγραφία σε όπλο, ελέγχουν και τώρα διαχειρίζονται το Στενό του Ορμούζ, ενώ το καθεστώς έχει επιβιώσει».

Ο Μίλερ είπε ότι πιστεύει πως το Ιράν θα προτιμούσε να ρισκάρει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.