Οι περικοπές και οι απολύσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του δικτύου CBS.

Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας ο όμιλος CBS πρόκειται να κλείσει την ενημερωτική ραδιοφωνική υπηρεσία του, η οποία παρείχε δελτία ειδήσεων σε εκατοντάδες σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ακόμα ένδειξη της δύσκολης περιόδου που διανύουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Όλοι οι υπάλληλοι του ενημερωτικού τμήματος θα απολυθούν, όπως ανέφεραν η διευθύντρια σύνταξης του CBS News, Μπάρι Γουάις, και ο πρόεδρός του, Τομ Σιμπρόφσκι, σε μήνυμά τους προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται από αυτήν την απόφαση.

«Η εξέλιξη της στρατηγικής προγραμματισμού των ραδιοφωνικών σταθμών, σε συνδυασμό με μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση αυτής της υπηρεσίας», εξήγησαν οι ίδιοι.

Το CBS News Radio αποτελεί παράρτημα του CBS News, του ειδησεογραφικού τμήματος του αμερικανικού εθνικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, οι απολύσεις ενδέχεται να αγγίξουν περίπου το 6% των εργαζομένων, σε σύνολο περίπου 1.100 ατόμων. Αν και η διοίκηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό, οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

Τέλος εποχής για τη ραδιοφωνική υπηρεσία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η απόφαση για διακοπή της παροχής ειδησεογραφικού περιεχομένου προς εκατοντάδες συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετούσε περισσότερους από 700 τοπικούς σταθμούς στις ΗΠΑ και αναμένεται να τερματιστεί οριστικά στα τέλη Μαΐου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος μιας μακράς ραδιοφωνικής παράδοσης. Το CBS ξεκίνησε το 1927 ως εθνικό ραδιοφωνικό δίκτυο, πριν επεκταθεί στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1940. Στη διάρκεια των δεκαετιών, η ειδησεογραφική του υπηρεσία κάλυψε κομβικά ιστορικά γεγονότα, όπως η Απόβαση στη Νορμανδία, ενώ το «World News Roundup» παραμένει μέχρι σήμερα το παλαιότερο ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το CBS είχε ήδη αποσχίσει το ραδιοφωνικό του σκέλος, συγχωνεύοντάς το με την Entercom, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Audacy. Παρότι δεν διατηρούσε πλέον τον έλεγχο των σταθμών, συνέχιζε να τους παρέχει περιεχόμενο – μια συνεργασία που πλέον ολοκληρώνεται.

Αλλαγές στη διοίκηση και ανησυχίες για τη γραμμή

Παράλληλα, η νέα ηγεσία του οργανισμού φαίνεται να επιταχύνει τις αλλαγές. Η δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, που ανέλαβε επικεφαλής του CBS News τον Οκτώβριο, έχει ήδη ξεκινήσει αναδιάρθρωση των ομάδων.

Η τοποθέτησή της έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό και εκτός του οργανισμού, με ορισμένους να εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να οδηγήσει σε μετατόπιση της συντακτικής γραμμής προς πιο συντηρητικές θέσεις.

Οι εξελίξεις συνδέονται και με ευρύτερες επιχειρηματικές κινήσεις στον χώρο των media. Η Skydance Media εξασφάλισε το «πράσινο φως» από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών για την εξαγορά της Paramount Global, μητρικής εταιρείας του CBS, στο πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει και δεσμεύσεις για αλλαγές.

Μάλιστα, οι αλλαγές αυτές φέρονται να σχετίζονται με απαιτήσεις που είχαν τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση γύρω από την ανεξαρτησία και τον προσανατολισμό των μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ