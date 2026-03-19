Η περίπτωση του γαλλικού αεροπλανοφόρου δεν είναι η πρώτη φορά που το Strava κάνει αποκαλύψεις.

Ένα μέλος του πληρώματος του «Charles de Gaulle» αποφάσισε να κάνει την προπόνησή του εν πλω. Αυτό που δεν ήξερε εκείνη την ώρα ήταν πως αποκάλυπτε την ακριβή θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου.

Ο ναύτης έτρεξε περίπου 7 χιλιόμετρα σε 35 λεπτά. Για να καταγράψει την προπόνησή του, χρησιμοποίησε το smartwatch του και τα δεδομένα κατέληξαν στο διαδίκτυο.

Επειδή έχει προφίλ στην αθλητική εφαρμογή Strava, το οποίο είναι δημόσιο, μόλις είχε αποκαλύψει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση του «Charles de Gaulle» και της συνοδείας του στη Μεσόγειο: ήταν βορειοδυτικά της Κύπρου, περίπου 100 χιλιόμετρα ανοιχτά των τουρκικών αρχών, γράφει η Le Monde, που εντόπισε το αεροπλανοφόρο μέσω του Strava.

Το γεγονός ότι το «Charles de Gaulle» και η συνοδεία του- τουλάχιστον τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού- βρίσκονται στη Μεσόγειο δεν αποτελεί μυστικό. Εξάλλου, στις 3 Μαρτίου ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να κατευθυνθεί εκεί το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Γαλλίας, λίγα 24ωρα μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ωστόσο, η εφαρμογή αποκάλυψε την ακριβή θέση των γαλλικών πλοίων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αποκαλύψει μέσω της εφαρμογής Strava. Πέρυσι, έρευνα της σουηδικής εφημερίδας Dagens Nyheter αποκάλυψε πως επειδή σωματοφύλακες χρησιμοποιούν το app, αποκαλύπτονταν οι κινήσεις μελών της βασιλικής οικογένειας, του πρωθυπουργού και άλλων.

Αυτά τα δεδομένα πρόδωσαν τη διεύθυνση της ιδιωτικής κατοικίας του Σουηδού πρωθυπουργού, Ουλφ Κρίστερσον, ένα προσωπικό ταξίδι που έκανε με τη σύζυγό του, αλλά και συνάντησή του με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, που δεν είχε ανακοινωθεί. Επίσης, όταν βγαίνει για τζόκινγκ, παρότι ο ίδιος αποφεύγει να μοιράζεται στο διαδίκτυο τα σχετικά στοιχεία, από τα δεδομένα που κοινοποιούν οι σωματοφύλακές του είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς τις διαδρομές που προτιμά ο Κρίστερσον.

Το 2018, το Πεντάγωνο απαγόρευσε τη χρήση του Strava σε εμπόλεμες ζώνες, όταν αναλυτές διαπίστωσαν ότι τα δεδομένα της εφαρμογής αποκάλυπταν τις τοποθεσίες και τις κινήσεις στρατιωτικού προσωπικού στη Συρία και το Αφγανιστάν. Το 2023, διοικητής ρωσικού υποβρυχίου που ανέβαζε τις προπονήσεις του στο Strava δολοφονήθηκε ενώ έτρεχε, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, το 2024, σε διαδοχικά ρεπορτάζ, η Le Monde αποκάλυψε πως η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθεί κανείς τις κινήσεις παγκόσμιων ηγετών, ανάμεσά τους ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τζο Μπάιντεν, τις τοποθεσίες γαλλικών πυρηνικών υποβρυχίων αλλά και επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Με πληροφορίες από Le Monde, NYT