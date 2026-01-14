Φέρεται να επιτέθηκε σε οδηγό υπηρεσίας ride-share (κοινής διαδρομής).

Ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, μετά από κλήση που δέχθηκε η αστυνομία του Λος Αντζελες για επίθεση σε οδηγό υπηρεσίας ride-share (κοινής διαδρομής).

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στη διασταύρωση των λεωφόρων Sunset Boulevard και Fairfax, νότια του Χόλιγουντ Χιλς.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Αντζελες (LAPD), ο 59χρονος ηθοποιός επιβιβάστηκε στο όχημα, επιτέθηκε στον οδηγό και προχώρησε σε απειλές εναντίον του. Ο οδηγός δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Σάδερλαντ αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, καταβάλλοντας εγγύηση 50.000 δολαρίων.

Η εκδίακση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο ηθοποιός είχε φυλακιστεί το 2007 έπειτα από ομολογία ενοχής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επίσης, είχε καταδικαστεί το 2004 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έχει συλληφθεί αρκετές φορές από τη δεκαετία του 1990 για παραβάσεις σχετικές με το αλκοόλ, αναφέρει το AP.