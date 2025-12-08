Στη ΛΔ Κονγκό οι συγκρούσεις και η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό επιδεινώνουν την κρίση, με τη Unicef να τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση για υγειονομικές υπηρεσίες όπως και υπηρεσίες αποχέτευσης και ύδρευσης.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και 25 χρόνια, με σχεδόν 2.000 ανθρώπους να έχουν πεθάνει λόγω της ασθένειας από τον Ιανουάριο, ανακοινώσε σήμερα η Unicef.

Σε ένα περιστατικό το ένα τέταρτο των παιδιών που ζούσαν σε ορφανοτροφείο της Κινσάσα –16 από τα 62—πέθαναν από χολέρα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Τα παιδιά στη ΛΔ Κονγκό δεν θα έπρεπε να επηρεάζονται τόσο πολύ από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί», τόνισε ο Τζον Άγκμπορ εκπρόσωπος της Unicef.

Η χολέρα είναι μια σοβαρή και ενδεχομένως φονική ασθένεια που μεταδίδεται γρήγορα όταν υπάρχει έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού και επαρκούς υγιεινής.

Οι αφρικανικές υγειονομικές αρχές έκρουσαν τον Νοέμβριο τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων της χολέρας στην Ανγκόλα, στο Μπουρούντι και σε άλλες περιοχές της ηπείρου, όπου πέρυσι καταγράφηκε αύξηση των κρουσμάτων κατά 30%.

Από τον Ιανουάριο οι αρχές της χώρας έχουν καταγράψει 64.427 κρούσματα χολέρας και 1.888 θανάτους, εκ των οποίων οι 14.818 μολύνσεις αφορούσαν παιδιά όπως και οι 340 θάνατοι, σύμφωνα με τη Unicef.

Δεκαεπτά από τις 26 επαρχίες της ΛΔ Κονγκό επηρεάζονται από την επιδημία.

Την ίδια ώρα μόνο το 43% των κατοίκων της χώρας έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υδροδότησης, το χαμηλότερο ποσοστό στην Αφρική, και μόλις το 15% χρησιμοποιεί βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής.

Η κυβέρνηση της χώρας έχει καταρτίσει σχέδιο εξάλειψης της χολέρας με προτεινόμενο προϋπολογισμό 192 εκατ. δολάρια, το οποίο όμως παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποχρηματοδοτούμενο, κατήγγειλε η Unicef.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση περίπου 6 εκατ. δολαρίων το 2026 προκειμένου να διατηρήσει το έργο της ταχείας αντίδρασης.

«Χωρίς επιπλέον πόρους και συντονισμένη δράση μπορεί να χαθούν πολλές περισσότερες ζωές», υπογράμμισε ο Άγκμπορ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ