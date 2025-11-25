Ο Τραμπ στέλνει ξανά τον Γουίτκοφ στη Μόσχα, για να συναντηθεί με τον Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τεράστια» την πρόοδο της τελευταίας εβδομάδας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι απομένουν λίγα σημεία διαφωνίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μόνο όταν η συμφωνία είναι στην τελική φάση της.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων που συνέταξε η Ουάσινγκτον «βελτιώθηκε» με συμμετοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας και απομένουν «μόνο λίγα σημεία διαφωνίας».

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και την ίδια ώρα στον αξιωματούχο του Πενταγώνου Νταν Ντρίσκολ να συνομιλήσει με τους Ουκρανούς και στη συνέχεια θα τον ενημερώσουν.

Αν και αναφέρει ότι ανυπομονεί να συναντηθεί σύντομα με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι αυτό θα συμβεί «μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι οριστική ή βρίσκεται στις τελικές φάσεις της», κάτι που τονίζει με κεφαλαία γράμματα στην ανάρτηση.

Λίγη ώρα πριν από αυτή την ανάρτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία. «Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, για την παραδοσιακή απονομή χάριτος σε γαλοπούλες, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών. «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ σε συμφωνία, θα δούμε… νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτηση ανέφερε ότι απομένουν λεπτομέρειες που δεν είναι ανυπέρβλητες. «Υπάρχουν λίγες “ευαίσθητες”, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Την τελευταία εβδομάδα η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος!). Τον προηγούμενο μήνα σκοτώθηκαν 25.000 στρατιώτες.

Το αρχικό σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ, έχει βελτιωθεί, με συμβολή και των δύο πλευρών και απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και την ίδια ώρα ο γραμματέας Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι οριστική ή βρίσκεται στις τελικές φάσεις της.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν».

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη του συνασπισμού των προθύμων, δήλωσε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Συμπλήρωσε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία», σε συνομιλίες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους Ευρωπαίους.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο όσο η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να σταματήσει τον πόλεμό της.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών, τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, που πλέον περιλαμβάνει 19. Το Κίεβο εξέφρασε την υποστήριξή του για αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ.

Πρώτη αντίδραση της Μόσχας για το τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ και Ζελένσκι, υπήρξε και η πρώτη αντίδραση της Μόσχας, διά στόμαχος Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ο Ζελένσκι ήθελε συνάντηση με Τραμπ το ταχύτερο δυνατό

Η αναφορά του Τραμπ σε συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν μόνο όταν η συμφωνία βρίσκεται τουλάχιστον στην τελική φάση της θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα μήνυμα προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σήμερα, μιλώντας στο Axios, ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, εξέφρασε την ελπίδα του Κιέβου να συναντήσει ο Ουκρανός ηγέτης τον Τραμπ το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να συζητήσουν το κρίσιμο ζήτημα της παραχώρησης εδαφών, που παραμένει ανοιχτό.

Μάλιστα, ο Γέρμακ μίλησε για συνάντηση τα επόμενα 24ωρο, αναφερόμενος στον συμβολισμό μιας συμφωνίας τις ημέρες της γιορτής των Ευχαριστιών. Ωστόσο, η ανάρτηση του Τραμπ φαίνεται πως αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.