Τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία μετά την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου, φαίνεται πως «συμφώνησαν» ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Μερτς μέσω ανάρτησης όπου αποκάλυψε πως «μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο συμβούλων. Τώρα θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους εταίρους» έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν περίπου ένα τέταρτο για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτη ότι «δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις» της G20 στη Νότια Αφρική.

Πιέσεις από Τραμπ

«Είχα (δώσει) πολλές προθεσμίες, όμως εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, μπορεί να τις παρατείνω. Όμως, πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι μια κατάλληλη στιγμή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox Radio.

Η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε «σύντομο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, τόνισε πως οι ΗΠΑ θέλουν ένα πράγμα, «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Αναφορικά με την ανησυχία ότι στο μέλλον η Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα τμήματα της Ευρώπης, ανέφερε ότι «θα τους σταματήσουν». «Δεν επιδιώκουν περισσότερο πόλεμο. Τιμωρούνται».