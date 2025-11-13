Τα ευρήματα διαψεύδουν τον μύθο ότι ο ναζιστής δικτάτορας είχε εβραϊκή καταγωγή.

Ο Αδόλφος Χίτλερ έπασχε από μια γενετική διαταραχή που εμπόδιζε την ανάπτυξη των γεννητικών του οργάνων, αποκαλύπτει νέα ανάλυση του DNA του.

Ο ναζιστής δικτάτορας είχε σύνδρομο Kallmann, μια σπάνια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από καθυστερημένη ή απουσία εφηβείας (υπογοναδισμός) και πιθανότατα προκαλεί δυσκολίες στη ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων.

Τα ευρήματα θα αποκαλυφθούν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Το DNA του Χίτλερ: Το σχέδιο ενός δικτάτορα», το οποίο καταρρίπτει τον μύθο ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή και παρέχει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι έπασχε από μία ή και περισσότερες διαταραχές.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν το προφίλ DNA του Χίτλερ από κομμάτι υφάσματος εμποτισμένου με αίμα, το οποίο είχε αφαιρέσει ένας συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού από τον καναπέ όπου αυτοκτόνησε ο δικτάτορας το 1945.

Η επικεφαλής της έρευνας καθηγήτρια Turi King, που ταυτοποίησε τα λείψανα του Ριχάρδου Γ', δήλωσε: «Αν έβλεπε τα δικά του γενετικά αποτελέσματα, είναι σίγουρο ότι θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων».

Είχε κρυψορχία

Σύμφωνα με αφηγήσεις από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Χίλτερ είχε δεχτεί μπούλινγκ για το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων, καθώς σύμφωνα με τη γενετική διαταραχή του, είχε μία στις δέκα πιθανότητες να έχει μικροφαλία (μικρό πέος).

Ιατρική εξέταση του 1923, η οποία αποκαλύφθηκε το 2015, έδειξε ότι ο Χίτλερ είχε κρυψορχία (ο ένας όρχις δεν είχε κατέβει στη φυσιολογική του θέση).

Ο Alex J Kay, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ, ο οποίος ειδικεύεται στη ναζιστική Γερμανία, δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την «εξαιρετικά ασυνήθιστη και σχεδόν απόλυτη αφοσίωσή του στην πολιτική».

«Άλλοι ανώτεροι Ναζί είχαν συζύγους, παιδιά, ακόμη και εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Χίτλερ είναι ο μόνος μεταξύ όλων των ηγετών των Ναζί που δεν είχε. Επομένως, πιστεύω ότι μόνο υπό τον Χίτλερ θα μπορούσε το ναζιστικό κίνημα να έρθει στην εξουσία», πρόσθεσε.

Δεν είχε εβραϊκή καταγωγή

Τα ευρήματα του DNA διέψευσαν τις μακροχρόνιες φήμες ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή.

Επίσης, από την ανάλυση του DNA διαπιστώθηκε ότι ο Χίτλερ είχε πολλές πιθανότητες εμφάνισης χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτισμό, σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή, ωστόσο δεν είναι σαφές ποια συμπτώματα είχε.

«Η συμπεριφορά δεν είναι ποτέ 100% γενετική», δήλωσε ο ψυχολόγος καθηγητής Sir Simon Baron-Cohen. «Η σύνδεση της ακραίας σκληρότητας του Χίτλερ με άτομα που έχουν αυτές τις διαγνώσεις ενέχει τον κίνδυνο να τα στιγματίσει, ειδικά όταν η συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν είναι ούτε βίαια ούτε σκληρά - πολλά είναι το αντίθετο».

