Ανακρίνονται φρουροί του μουσείου και άλλα άτομα.

Άγνωστοι διέρρηξαν το Εθνικό Μουσείο της Συρίας, στη Δαμασκό και έκλεψαν αρχαιότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις και είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για τα αντικείμενα που άρπαξαν οι δράστες. Αξιωματούχος της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας δήλωσε στο Associated Press ότι εκλάπησαν έξι ρωμαϊκά μαρμάρινα αγάλματα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Δαμασκού, Οσάμα Άτκεχ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι εκλάπησαν αρκετά αγάλματα και σπάνια αντικείμενα. Συμπλήρωσε πως ανακρίνονται φρουροί του μουσείου και άλλα άτομα. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι εκλάπησαν έξι ράβδοι χρυσού από το μουσείο.

Όλες οι πηγές επιβεβαιώνουν πως οι δράστες άρπαξαν αντικείμενα από την πτέρυγα της κλασικής εποχής, όπου φιλοξενούνται αντικείμενα της ελληνιστικής, της ρωμαϊκής και της βυζαντινής περιόδου. Η διάρρηξη έγινε το βράδυ της Κυριακής και έγινε αντιληπτή όταν είδαν μία παραβιασμένη πόρτα.

Το Εθνικό Μουσείο της Συρίας είναι το μεγαλύτερο της χώρας και φιλοξενεί αρχαιότητες ανεκτίμητης αξίας. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, τον Μάρτιο του 2011, ενισχύθηκε η ασφάλεια και οι αρχές μετέφεραν εκεί εκατοντάδες αρχαιότητες από διάφορες περιοχές της Συρίας.