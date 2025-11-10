«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο λαϊκισμού».

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να βρεθεί στα ψηφοδέλτια μελλοντικών εκλογών στο Βέλγιο: ιδρύθηκε νέο ακροδεξιό κόμμα, που τα αρχικά του σχηματίζουν το όνομα του Αμερικανού προέδρου.

Πρόκειται για το TRUMP - «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» που σημαίνει «Όλοι ενωμένοι για την ένωση των λαϊκιστικών κινημάτων»- το οποίο είναι διάδοχος των ακροδεξιών κομμάτων της Βαλλονίας Chez Nous και Βελγικό Εθνικό Μέτωπο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει αυτά που πρεσβεύουμε», δήλωσε ο ιδρυτής του κόμματος, Σαλβατόρε Νικότρα, μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα BRUZZ. Σε αντίθεση με το «Φλαμανδικό Συμφέρον», το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει την απόσχιση, διευκρίνισε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, αλλά και στις Ευρωεκλογές του 2029.

«Είμαστε ένα δεξιό, λαϊκιστικό κόμμα, με κοινωνική χροιά», δήλωσε ακόμα και δεν απέκλεισε τη συμμετοχή σε δημοτικές εκλογές.

Πηγή: Politico